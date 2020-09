Hand: le nouveau prodige Elohim Prandi à Paris pour enrichir sa palette

Publicité Lire la suite

Elargir sa gamme pour devenir un joueur plus complet: après avoir fait les beaux jours de Nîmes, Elohim Prandi (22 ans), considéré par certains comme le meilleur handballeur de sa génération, arrive à Paris avec l'envie de franchir un nouveau cap.

Ses coups francs directs surpuissants en Starligue ont fait le tour des réseaux sociaux, comme celui inscrit avec l'Usam à Créteil à la mi-février pour l'une de ses dernières apparitions sous le maillot nîmois.

Tout comme son tir dans le dos en Coupe d'Europe (C2) contre les Allemands de Rhein-Neckar Löwen début février 2020. Pour le plus grand plaisir de l'EHF, qui en a fait l'une des attractions de la nouvelle saison de Ligue des champions avec le PSG.

A seulement 22 ans, le garçon (1,93 m, 96 kg), par ses actions spectaculaires, fait penser au volleyeur Earvin Ngapeth. Désormais, il va devoir gagner en constance au plus haut niveau, au sein de l'un des effectifs les plus denses en Europe - avec Barcelone, Kiel et Veszprem.

Et l'occasion lui est offerte de s'exprimer dès mercredi (20h45) pour le premier match des Parisiens en C1 contre les Allemands de Flensbourg à Coubertin.

"Il a un potentiel assez incroyable. C'est peut-être le meilleur joueur européen de sa génération", loue le manager général du PSG, Bruno Martini. "C'est quelqu'un qu'il faut faire grandir, mûrir, progresser, parce qu'il a d'énormes qualités."

- "Être polyvalent" -

Dans le Gard, Prandi a essentiellement évolué au poste d'arrière gauche. Sa préparation estivale à Paris, qui lui a permis de retrouver un poids de forme après un "laisser-aller" qu'il reconnait pendant le confinement, s'est également axée sur le poste de demi-centre, pour ajouter une nouvelle corde à son arc.

"Aujourd'hui, pour moi, un joueur doit être polyvalent", glisse-t-il. A Ivry, son club formateur, il explique avoir aussi évolué à droite en défense, et à Nîmes, son club de 2017 à 2020, il a palié certaines absences au poste d'arrière droit. "Ce sont des atouts, et pouvoir performer sur un poste de demi-centre, c'est également quelque chose d'important", insiste-t-il.

Paris compte sur lui pour tenter de faire oublier le départ de l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est l'actuel meilleur joueur, du monde, le Norvégien Sander Sagosen, qui a rejoint le nord de l'Allemagne et Kiel cet été.

- "Dans un contexte différent" -

Et pour franchir le cap, il veut s'inscrire dans la durée d'un match. "A Paris, je sais que je suis dans une équipe où il n'y a que les meilleurs joueurs. Il y a des mecs qui sont capables de performer, qu'ils commencent ou qu'ils ne commencent pas un match", glisse-t-il.

"Il rentre dans un contexte différent, on ne va pas lui demander de porter l'équipe, mais on va lui demander de s'inspirer de ce que font les autres, Nikola Karabatic, Mikkel Hansen notamment pour correspondre aux postes équivalents", estime Bruno Martini, qui compte aussi sur la puissance physique et la prise d'initiative de Prandi.

"Je reste jeune pro, je veux continuer à apprendre et à peaufiner mon handball", ajoute-t-il. "C'est un joueur de 22 ans, il est très avancé sur certains aspects, mais il n'est abouti nulle part, et heureusement", précise Martini.

Chez les jeunes en équipe de France, il compte déjà un joli palmarès: champion d'Europe des moins de 18 ans en 2016, champion du monde des moins de 19 ans en 2017 et des moins de 21 ans en 2019.

Ne reste plus qu'à ouvrir le compteur chez les "grands", et Paris est l'endroit rêvé pour y parvenir pour ce fils de deux anciens internationaux, Mezuela Servier et Raul Prandi, qui ont porté le maillot bleu dans les années 1990 et 2000.

