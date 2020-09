REPORTAGE

À Paris, la colère contre le sexisme s'affiche sur les murs

Depuis un an, des militantes féministes affichent sur les murs de la capitale, des messages dénonçant les violences sexistes. © Capture d'écran France 24

Texte par : Armelle CAUX | Hélène GOUTANY | Vidéo par : Armelle CAUX 5 mn

Depuis plus d'un an, un collectif de femmes féministes crée et colle dans les rues de Paris des affiches dénonçant les violences sexistes. Une action thérapeutique pour certaines, qui s'est désormais répandue dans plus de 200 villes en France, comme à l'étranger.