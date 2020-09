C3: fin de l'aventure européenne pour Reims

Reims a été défait aux tirs au but (0-0, 4-1 aux tab) dès le 3e tour de qualification de la Ligue Europa sur la pelouse de Fehervar, en Hongrie, le 24 septembre 2020

Székesfehérvár (Hongrie) (AFP)

Deux petits tours et puis s'en va: l'aventure européenne de Reims s'est arrêtée dès le 3e tour de qualification après une défaite aux tirs au but (0-0, 4-1 aux tab) jeudi sur la pelouse des Hongrois de Fehervar.

Une semaine après leur victoire laborieuse sur la pelouse du Servette de Genève (1-0), où il retrouvait la scène européenne après 57 ans d'absence, le club champenois a chuté assez logiquement chez un adversaire pourtant à sa portée.

A la peine en championnat, où ils pointent à l'avant-dernière place avec seulement un point en quatre rencontres, les hommes de David Guion ont encore rendu une copie médiocre et n'ont pas réussi à se rassurer.

Le retour de l'inamovible défenseur central et capitaine Yunis Abdelhamid, qui avait été contaminé par le Covid-19 et n'avait pas pu jouer en Suisse, a certes offert plus de stabilité à l'arrière-garde rémoise, mais comme depuis le début de la saison, l'animation offensive champenoise a été défaillante voire quasiment inexistante.

Fehervar, vice-champion de Hongrie la saison dernière, a été bien plus inspiré que Reims, à l'image des deux Français Lyes Houri et Loïc Négo, formés respectivement à Valenciennes et Nantes.

Ainsi, l'ancien Valenciennois, esseulé dans la surface, a enchaîné un contrôle de la poitrine et une frappe puissante qui s'est envolée au-dessus du but champenois (23e). Puis le gardien Predrag Rajkovic a bloqué un tir flottant de Boban Nikolov (26e).

Sur coup franc, Houri a causé une nouvelle frayeur aux Rémois mais sa tentative a échoué au pied du poteau droit (30e).

Les Champenois, eux, ont manqué de verticalité et de précision dans les trente derniers mètres pour vraiment inquiéter Fehervar.

La première occasion a été l'oeuvre d'Arber Zeneli: après un superbe slalom dans la surface adverse, l'international kosovar a décoché un tir qui a été dévié en corner (19e). Puis un centre rasant de Thomas Foket a été dégagé de justesse par la défense magyare (40e).

- Déchet technique -

La seconde période, marquée par beaucoup de déchet technique de part et d'autre, a été encore plus fermée, pour ne pas dire ennuyeuse, que la première.

Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir quelques situations, avec un joli service dans la surface d'Houri pour Ivan Petryak, mais Rajkovic a encore été vigilant (86e), tout comme sur un nouveau coup franc de l'ancien Valenciennois (90e).

Côté rémois, après un beau débordement, Anastasios Donis a centré pour Kaj Sierhuis, dont la reprise a été captée par Adam Kovaksic (87e).

Lors de la prolongation, Reims a pris le dessus physiquement sur son adversaire, sans toutefois parvenir à trouver la faille, malgré une belle frappe d'El Bilal Touré repoussée par le portier hongrois (105e).

Les Rémois ont même terminé la rencontre à dix après l'exclusion de Thomas Foket pour un second avertissement (115e)...

Finalement, Reims a craqué lors des tirs au but, avec deux tentatives manquées par Boulaye Dia et Abdelhamid. Rajkovic, pourtant spécialiste des penalties avec 5 arrêts sur 6 en L1, n'a pas réussi à repousser un seul tir et les Hongrois ont remporté la séance 4 à 1.

Les Rémois vont devoir vite réagir en Ligue 1 mais auront fort à faire puisqu'ils affronteront le Paris SG dimanche et Rennes la semaine prochaine.

