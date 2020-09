Coupe Stanley: Tampa Bay écrase Dallas et prend l'avantage

Publicité Lire la suite

Edmonton (Canada) (AFP)

Tampa Bay Lightninga pris l'avantage en finale de Coupe Stanley de la NHL avec une deuxième victoire consécutive et écrasante (5-2) sur les Dallas Stars, mercredi au Rogers Place d'Edmonton.

Après une sévère défaite inaugurale (4-1) et une victoire plutôt difficile (3-2) pour égaliser, le Lightning a passé la vitesse supérieure dans cette série, démontrant une réelle force offensive.

Après 5 min 33 sec, la star Nikita Kucherov, MVP de la saison 2018-2019, a ouvert le score après une interception et en gagnant son duel avec le gardien.

Et 1 min 25 sec plus tard, Steven Stamkos, qui faisait son retour sur une patinoire sept mois après une blessure abdominale qui a nécessité une opération et un long rétablissement, a doublé la marque d'un superbe tir en angle fermé qui est venu se loger dans la lucarne adverse.

Une joie de courte durée pour le capitaine de l'équipe, qui a vite rejoint son banc, souffrant trop pour continuer la partie.

"Ç'a été une incroyable expérience à partager avec mes coéquipiers", a-t-il toutefois commenté. "Ne serait-ce que pouvoir jouer un peu et avoir un impact,sachant qu'il y a un mois cela n'était en aucun cas possible. Je suis juste très heureux d'avoir contribué dans un match auquel... je n'ai pas trop joué."

Dans son sillage, Victor Hedman, également auteur de deux passes décisives, Brayden Point et Ondrej Palat (10e) ont alourdi le score durant le deuxième tiers-temps.

Côté Stars, tout n'a pas été mauvais. Jason Dickinson a réduit l'écart à 2-1 en infériorité numérique en première période, et ils ont par la suite eu quelques occasions de marquer. Ce que le jeune Finlandais Miro Heiskanen est parvenu à faire au troisième tiers-temps.

"Nous nous infligeons beaucoup de problèmes. Sur les quatre premiers buts du Lightning, je ne sais pas trop ce que nous tentions de faire. Il faut simplement oublier cette mauvaise deuxième période et ce match, et nous préparer pour vendredi. C'est tout ce qu'il y a à faire", a déclaré l'entraîneur de Dallas Rick Bowness.

Le résultat de mercredi:

A Edmonton,

. Tampa Bay bat Dallas 5 à 2

Tampa Bay mène deux victoires à une

Déjà disputés:

Dallas bat Tampa Bay 4 à 1

Tampa Bay bat Dallas 3 à 2

A venir:

Match N.4, vendredi 25 septembre

Match N.5, samedi 26 septembre

Match N.6, si besoin, lundi 28 septembre

Match N.7, si besoin, mercredi 30 septembre

NB: la première équipe à quatre victoires remporte la finale

