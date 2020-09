En direct : attaque à l'arme blanche à Paris, un deuxième suspect interpellé

Le procureur de Paris, Remy Heitz (centre), entouré de policiers, sur les lieux de l'attaque au couteau perpétrée près des anciens locaux de Charlie Hebdo, à Paris, le 25 septembre 2020. © Alain Jocard, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Une attaque à l'arme blanche a eu lieu devant les anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, à Paris, vendredi en fin de matinée. Au moins deux personnes ont été blessées, dont une gravement, et deux hommes ont été interpellés et et placés en garde à vue. Suivez notre liveblog.