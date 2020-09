Coupe Stanley: Dallas survit et arrache un sixième match

Publicité Lire la suite

Edmonton (Canada) (AFP)

Corey Perry, auteur d'un doublé, dont le but de la victoire (3-2) en 2nde prolongation, a permis à Dallas d'arracher un sixième match face à Tampa Bay, relançant la finale pour la Coupe Stanley de NHL, samedi à Edmonton.

Le plus dur reste encore à faire pour les Stars, toujours menés (3-2) dans cette série et qui sont tenus de remporter les deux matches restants sous peine de voir le Lightning sacré au final.

En attendant, ils restent en vie et le doivent à Perry, qui a récupéré au rebond une première tentative repoussée pour battre de près Andrei Vasilevskiy, après 9 min 23 sec dans la seconde prolongation.

A ce moment-là, comme dans la première prolongation d'ailleurs, c'est plutôt Tampa Bay qui dominait, mais butait sur le gardien texan Anton Khudobin, qui a effectué 39 arrêts au total.

Dallas, qui n'a tiré que six fois au but durant ces périodes supplémentaires, avait été tout heureux d'égaliser à 2-2 à 6 min 45 sec de la sirène, par l'intermédiaire de son vétéran Joe Pavelski, lui aussi au rebond d'un tir lointain. Le 61e but de sa carrière en play-offs.

Comme ils ont mieux fini le match, les Stars l'avaient très bien débuté, ouvrant le score par Corey Perry en fin de premier tiers-temps, d'une petite pichenette qui a surpris le gardien.

Après quoi, Tampa Bay a réussi à égaliser grâce à Ondrej Palat au début du 2e tiers-temps, un but superbe sur lequel il a fait valoir sa vitesse, débordant son vis-à-vis côté droit, et sa dextérité, repiquant devant le but pour battre le gardien de près.

Au début du 3e tiers-temps, le Lightning a pris l'avantage sur une superbe frappe tendue de Mikhail Sergachev dont le missile est passé dans le trafic, avant de se loger dans le filet gauche.

Tampa Bay se trouvait alors à quelques minutes de son deuxième sacre après celui de 2004. Mais Dallas n'a jamais abandonné.

Le match N.6 aura lieu lundi.

Le résultat de samedi:

A Edmonton,

. Dallas bat Tampa Bay 3 à 2 (après deux prolongations)

Tampa Bay mène trois victoires à deux

Déjà disputés:

Dallas bat Tampa Bay 4 à 1

Tampa Bay bat Dallas 3 à 2

Tampa Bay bat Dallas 5 à 2

Tampa Bay bat Dallas 5 à 4 (a.p.)

A venir:

Match N.6, lundi 28 septembre

Match N.7, si besoin, mercredi 30 septembre

NB: la première équipe à quatre victoires remporte la finale

