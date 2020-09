Ligue 1: Lyon au ralenti, Lens rate le coche et Monaco s'accroche

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Lyon a frôlé la défaite chez le promu Lorient (1-1) dimanche lors d'une 5e journée de Ligue 1 qui a frustré Lens et Dijon, mais pas Monaco "héroïque" à neuf contre onze contre Strasbourg (3-2).

Peu inspiré, l'Olympique lyonnais a encore laissé filer des points en championnat, où il n'a plus gagné depuis son match d'ouverture le 28 août contre Dijon. Mais les joueurs de Rudi Garcia ont au moins eu le mérite d'égaliser par Léo Dubois (74e) après l'ouverture du score sublime de Yoane Wissa (63e).

Les partenaires de Memphis Depay, comeilleur buteur de L1 laissé sur le banc au coup d'envoi, stagnent à la dixième place avec deux points de retard sur Marseille, grand rival qu'ils reçoivent dimanche prochain.

Les Lorientais, contraints de faire deux changements sur blessure avant la pause, ont affiché de l'ambition comme l'autre promu Lens, rattrapé en toute fin de match à Nîmes (1-1).

Les Sang et or étaient tout proche d'une quatrième victoire consécutive après l'ouverture du score d'Ignatius Ganago (34e). Mais le quatrième but cette saison de la recrue venue de Nice, sortie ensuite sur blessure (54e), a été compromis par l'égalisation tardive de Zinedine Ferhat (87e).

"Prendre ce but à la fin du match est frustrant. La physionomie du match nous déçoit un peu, mais après la pause, on a commencé à perdre des duels", a reconnu le gardien lensois Jean-Louis Leca.

Plus heureux, Montpellier a évité le pire chez le mal classé Dijon (2-2), avec une égalisation de Téji Savanier dans les derniers instants sur penalty.

Les Héraultais qui restaient sur trois succès de rang, sont troisièmes derrière Lille et le leader Rennes, avec le même nombre de points que Saint-Etienne (4e), Monaco (5e) et Lens (6e).

- "Chapeau!" -

Autre match spectaculaire, celui entre Monaco et Strasbourg (3-2) s'est soldé par un doublé victorieux de Wissam Ben Yedder (9e, 53e) et deux exclusions du côté de l'ASM, qui a lutté pour conserver son avantage.

"Mes joueurs ont été héroïques! A neuf, les jeunes qui sont entrés ont montré beaucoup de caractère. En français, on dit: +Chapeau!+", s'est réjoui l'entraîneur Niko Kovac.

Plus tôt dans l'après-midi, Nice est reparti bredouille et avec "beaucoup de regrets" de Bordeaux (0-0), où les Aiglons ont heurté trois fois les montants de Benoît Costil.

Les Girondins ont fait honneur à leur statut de meilleure défense du championnat, mais ils ont pour cela été bien aidés par les montants de Benoît Costil qui ont repoussé des tentatives de Pierre Lees-Melou (30e), Rony Lopes (65e) et Amine Gouiri (90e).

Bordeaux "a joué, on a bien défendu, on a été solides, on a respecté le plan de jeu que l'on avait", s'est félicité l'entraîneur Jean-Louis Gasset, plus verni que son homologue du jour.

Nice peut avoir "beaucoup de regrets car on n'a pas réussi à marquer ce but malgré toutes ces occasions", a commenté Patrick Vieira, "satisfait" néanmoins du contenu offert par ses joueurs.

Les Aiglons se retrouvent à la neuvième place, un point derrière Marseille.

Résultats de la 5e journée:

vendredi

Lille - Nantes 2 - 0

samedi

Saint-Etienne - Rennes 0 - 3

Marseille - Metz 1 - 1

dimanche

Bordeaux - Nice 0 - 0

Nîmes - Lens 1 - 1

Monaco - Strasbourg 3 - 2

Dijon - Montpellier 2 - 2

Angers - Brest 3 - 2

Lorient - Lyon 1 - 1

(21h00) Reims - Paris SG

