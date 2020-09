Roland-Garros 2020 : édition automnale, entre la menace du Covid-19 et du froid

La Biélorusse Victoria Azarenka se bat face à la Monténégrine Danka Kovinic, lors de l'ouverture de Roland-Garros le 27 septembre 2020, à Paris. © Alessandra Tarantino, AP

Roland-Garros a lancé dimanche son édition 2020, six mois après l'annonce de son report, à la surprise générale. Cette version exceptionnellement automnale doit toutefois composer avec les restrictions et les contraintes liées au Covid-19, avec une jauge de 1 000 spectateurs par jour, et un ciel très menaçant.