Une majorité de Français souhaite le retour d'Edouard Philippe dans la vie politique

Paris (AFP)

Une majorité de Français (54%) souhaite le retour dans la vie politique nationale de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, dont la popularité a bondi en un an, selon un sondage Odoxa publié lundi.

54% des personnes interrogées réclament son retour, contre 45% qui n'en veulent pas, selon une enquête réalisée pour France Inter et la presse régionale.

Près des deux tiers des sondés (63%) ont une bonne opinion du maire du Havre, soit une hausse de 20 points par rapport à une précédente enquête de septembre 2019.

Dans le détail, les Français le jugent dynamique (64%), compétent (63%), solide (62%), sympathique (61%) et même charismatique (54%).

Selon ce même sondage, la cote de confiance d'Emmanuel Macron baisse d'un point à 38%, et celle du Premier ministre Jean Castex s'établit à 40%, huit points en-dessous de celle d'Edouard Philippe en juin.

Plus de 80 jours après son départ de Matignon, Edouard Philippe continue donc de surfer dans les enquêtes d'opinion sur la vague de sympathie qui a gonflé avec la gestion de l'épidémie.

Ainsi, selon l'enquête Odoxa, le maire du Havre est – de loin – la personnalité politique préférée des Français avec une cote d'adhésion de 51%, devant la ministre de la Culture Roselyne Bachelot (45%). Viennent ensuite, loin derrière, Marine Le Pen (28%), Olivier Véran, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian (tous à 27%) et François Baroin et Eric Dupont-Moretti (26% tous les deux).

Après deux mois à basses ondes, durant lesquels il s'est replié sur sa mairie du Havre et a pris quelques vacances, M. Philippe a refait surface pour soutenir ses proches engagés dans les élections sénatoriales, à l'image du ministre Sébastien Lecornu mercredi dans l'Eure.

Le sondage Odoxa a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 1.005 personnes, âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, interrogées par Internet les 22 et 23 septembre (marge d'erreur de 1,4 à 3,1 point).

