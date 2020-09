Attaque au couteau à Paris : le procureur détaille l'identité de l'assaillant présumé

Des policiers et des médecins légistes français inspectent les lieux après une attaque au couteau près des anciens bureaux du magazine Charlie Hebdo, à Paris, le 25 septembre 2020.

L'homme suspecté d'être l'auteur de l'attaque au couteau survenue vendredi à Paris a reconnu se nommer Zaheer Hassan Mahmoud et être âgé de 25 ans, a affirmé le procureur national antiterroriste mardi. L'assaillant présumé avait initialement déclaré qu'il s'appelait Hassan Ali et qu'il était né en 2002.

L'auteur présumé de l'attaque au hachoir survenue vendredi 25 septembre devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, a reconnu s'appeler Zaheer Hassan Mahmoud et être né au Pakistan en 1995 et non en 2002, a annoncé mardi 29 septembre le procureur national antiterroriste, lors d'une conférence de presse.

Le suspect affirmait initialement s'appeler Hassan Ali et être né en 2002 au Pakistan, identité sous laquelle il avait bénéficié de l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2018. Confronté à un document pakistanais retrouvé dans son téléphone, "il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était âgé de 25 ans", a déclaré Jean-François Ricard, qui a confirmé que le suspect "était totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignement".

L'auteur de cette attaque entendait "se révolter" contre la republication par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet, mais n'a prêté allégeance à aucun groupe, a déclaré Jean-François Ricard.

Vers une mise en examen pour "tentative d'assassinats" terroristes

L'homme a été déféré mardi au tribunal de Paris en vue de sa mise en examen pour "tentative d'assassinats" terroristes et "association de malfaiteurs terroriste", a annoncé le procureur national antiterroriste.

Le parquet national antiterroriste, qui a ouvert cette information judiciaire au terme de sa garde à vue, a requis son placement en détention provisoire, a ajouté Jean-François Ricard, en précisant que les cinq dernières personnes de son entourage placées en garde à vue ont été remises en liberté mardi sans charges retenues contre elles à ce stade.

L'homme sera présenté mardi après-midi devant un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, a précisé le procureur.

Avec AFP et Reuters

