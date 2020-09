Biélorussie : Macron a promis d'aider à la libération d'opposants, selon Svetlana Tikhanoskaïa

Emmanuel Macron a promis de l'aide pour des négociations en Biélorussie et pour la libération de prisonniers politiques, a déclaré, mardi, l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanoskaïa, à l'issue d'une rencontre avec le président français en Lituanie.

Emmanuel Macron, qui a entamé lundi une visite dans les pays baltes, a rencontré, mardi 29 septembre, l'opposante Svetlana Tikhanoskaïa en Lituanie pour discuter d'une issue à la crise en Biélorussie.

Le président français a promis de l'aide pour des négociations en Biélorussie et pour la libération de prisonniers politiques, a déclaré Svetlana Tikhanoskaïa, à l'issue de sa rencontre avec le chef d'État.

"Il nous a promis de faire le maximum pour aider aux négociations dans la crise politique que traverse notre pays. Il a dit qu'il fallait aller vite parce que beaucoup de gens souffrent à cause du régime, trop de personnes sont en prison, et il va faire tout son possible pour aider à la libération de tous les prisonniers politiques", a-t-elle dit à des journalistes.

>> À voir, L'Entretien à France 24 de Svetlana Tikhanovskaïa, cheffe de l'opposition biélorusse : "Nous voulons un nouveau pays"

Svetlana Tikhanoskaïa a fui son pays après le scrutin du 9 août à l'issue duquel le président sortant Alexandre Loukachenko a été déclaré vainqueur, provoquant un mouvement de contestation durement réprimé par les autorités.

Avec Reuters

