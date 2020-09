Présidentielle américaine : suivez en direct le débat entre Donald Trump et Joe Biden

À cinq semaines de la présidentielle américaine du 3 novembre, Donald Trump et Joe Biden s'affrontent pour la première fois, mardi soir, lors d'un débat télévisé qui promet un affrontement musclé, tant sur le plan politique que personnel. Débat, analyses et reportages à suivre en direct tout au long de la nuit sur France 24.

> Durée et lieu du débat : le débat durera 90 minutes et se déroulera à la Case Western Reserve University de Cleveland (Ohio), en présence d'un public limité et dans des conditions particulières en raison de la pandémie. Il débutera à 01h00 GMT (23 h à Paris, 21 h locale). Il sera animé par un journaliste de Fox News, Chris Wallace, et retransmis à la télévision.

> Préparation : attendu depuis des mois, ce duel télévisé laisse peu de place à l’improvisation. Les adversaires se sont longuement préparés pour dominer le face-à-face (relecture du programme de l’adversaire, révisions des dossiers d’actualité, et répétition du grand oral).

> Sujets abordés : quelques heures avant le début du débat, Chris Wallas a annoncé les thèmes abordés, à savoir : les bilans de Trump et Biden, la Cour suprême, le Covid-19, l'économie, l'intégrité de l'élection, le racisme et la violence.

> Sondage : Joe Biden est en tête des intentions de vote à l'échelle nationale, mais les deux candidats sont au coude à coude dans les "swing states". Les indécis représentent environ 9 % de l'électorat, selon un sondage Reuters-Ipsos.

> Calendrier des débats : Deux autres débats suivront, le 15 octobre à Miami (Floride) et le 22 octobre à Nashville (Tennessee).

