Rugby: Rob Kearney s'engage avec la Western Force (Australie) pour un an

Paris (AFP)

L'arrière international irlandais Rob Kearney, 34 ans, qui avait annoncé son départ du Leinster et sa retraite internationale, s'est engagé avec la Western Force pour un an, a annoncé mardi la franchise australienne de rugby.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de me plonger dans un nouvel environnement de performance et de jouer à la fois avec et contre des joueurs qui font partie des meilleurs de l'hémisphère sud", a expliqué Kearney dans un communiqué de la Western Force.

Kearney, qui n'a connu jusqu'ici qu'une seule équipe, le Leinster, a remporté quatre Coupes d'Europe (2009, 2011, 2012, 2018) avec la province irlandaise. Il a aussi triomphé quatre fois dans le Tournoi des six nations (2014, 2015, Grands chelems en 2009 et 2018) avec le XV du Trèfle.

Il a en outre participé à trois Coupes du monde (2011, 2015, 2019), durant lesquelles les Irlandais se sont arrêtés à chaque fois lors des quarts de finale.

Kearney doit rallier sa nouvelle équipe pour la préparation d'avant-saison dans le cours de l'année, a précisé la Western Force.

