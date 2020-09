Flèche Wallonne: Marc Hirschi dompte le Mur de Huy

Publicité Lire la suite

Huy (Belgique) (AFP)

Marc Hirschi maître de Huy: le Suisse, déjà médaillé de bronze au Mondial dimanche, s'est imposé mercredi dans la Flèche Wallonne en ouverture de la séquence des classiques ardennaises, reportées à l'automne par la pandémie.

Hirschi a dompté les pentes brutales du chemin des Chapelles, le véritable nom du mythique mur de Huy, et inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve en devançant le Français Benoît Cosnefroy et le Canadien Michael Woods, en l'absence du double tenant du titre Julian Alaphilippe, au repos après son sacre mondial à Imola.

"C'est vraiment raide, il fallait attendre et ne pas partir trop tôt", a soufflé le premier Suisse à remporter la Flèche depuis Ferdi Kübler (1951 et 1952) à propos du mur (1300 mètres à 9,6%). "C'est vraiment violent, on a les muscles pleins d'acide lactique, il faut être fort dans la tête pour surmonter la douleur".

Le Suisse de 22 ans, révélation du Tour de France 2020 où il a remporté une étape et fini sur le podium de deux autres, a fait la différence à 50 mètres de l'arrivée de cette Flèche Wallonne d'automne, dans un mur de Huy quasi désert --seuls les riverains, un nombre limité de leurs amis et 150 invités de l'organisation étant autorisés dans la montée, Covid oblige.

- Un classique sprint en côte -

Mais à saison et contexte différents, scénario identique: comme depuis 2003, la course s'est à nouveau conclue par un sprint en côte. Après une première accélération du 3e du Tour, Richie Porte, dans le bas du chemin des Chapelles, c'est le Canadien Michael Woods, troisième sur la ligne, qui a vraiment lancé les hostilités à 400 mètres du sommet.

Les favoris prévus, Marc Hirschi, Benoît Cosnefroy et Michal Kwiatkowski, se sont jetés dans son sillage. Le Suisse, qui dégageait le plus de facilité, a surgi au dernier moment avec une accélération tranchante pour s'adjuger la première classique de sa carrière et inscrire un nouveau nom au palmarès de la Flèche depuis 2013.

Puisque, entre-temps, les deux papes du chemin des Chapelles, le nouveau champion du monde Julian Alaphilippe et l'Espagnol Alejandro Valverde s'étaient partagé les six dernières éditions.

Confiante dans son leader, favori annoncé après avoir provoqué la sélection dans la Cima Gallisterna lors du Championnat du monde, l'équipe Sunweb a largement participé à contrôler la course toute la journée, comme la formation Ineos de Michal Kwiatkowski et UAE-Emirates de Tadej Pogacar. Avec moins de réussite: le Polonais champion du monde 2014 se classe 6e, le Slovène, dernier maillot jaune à Paris, 9e avec cinq secondes de retard.

AG2R, en revanche, a failli gagner son pari. Plusieurs fois à l'avant, l'équipe française a pris les commandes du peloton à une dizaine de kilomètres de la ligne pour prévenir les attaques comme pour replacer son leader Benoît Cosnefroy, à qui il a finalement manqué quelques mètres au sommet du mur de Huy.

"Sincèrement je suis satisfait, c'est mon premier podium en World Tour, s'est félicité Cosnefroy après sa deuxième place. Je prends ce moment avec bonheur même si je vais encore travailler pour aller chercher la première".

Il peut se raccrocher à un signe: le dernier Français deuxième à Huy avant lui s'appelait Julian Alaphilippe.

