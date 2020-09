Haut-Karabakh : Emmanuel Macron juge les déclarations turques "inconsidérées et dangereuses"

Le président français a qualifié d'"inconsidérées" et de "dangereuses" les déclarations turques sur le conflit en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh.

Le président français Emmanuel Macron s'est dit, mercredi 30 septembre, "préoccupé" par des déclarations "guerrières" de la Turquie sur le Haut-Karabakh, théâtre depuis lundi de violents combats entre les forces azerbaïdjanaises et des séparatistes soutenus par l'Arménie.

La Turquie s'est dite mardi déterminée à aider l'Azerbaïdjan à "recouvrer ses terres occupées et à défendre ses droits et intérêts selon le droit international" dans le Haut-Karabakh. "J'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses", a déclaré Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse dans la capitale lettone Riga.

"La France demeure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eus ces dernières heures, au fond décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh et cela nous ne l'accepterons pas", a-t-il insisté.

EN DIRECT | Depuis la Lettonie, suivez la conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et du Premier ministre @krisjaniskarins :https://t.co/gnjF1rCbif — Élysée (@Elysee) September 30, 2020

Une escalade militaire

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont mutuellement accusés mardi d'avoir ouvert le feu sur des positions éloignées du Haut-Karabakh, où les combats se sont poursuivis pour la troisième journée consécutive, et ont exclu à ce stade des pourparlers de paix malgré les pressions internationales.

"À ce stade, nous n'avons pas en propre d'éléments qui nous permettent de parler d'une régionalisation du conflit et d'attribuer l'ensemble des actes", a dit Emmanuel Macron, tout en annonçant son intention de parler mercredi au président russe Vladimir Poutine et jeudi au président américain Donald Trump, qui coprésident avec la France le groupe de Minsk sur le conflit au Haut-Karabakh.

La Turquie considère que l'Arménie occupe la région disputée par les biais des séparatistes hostiles à Bakou, qui y ont autoproclamé une république en 1991 lors de la chute de l'Union soviétique. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à la fin de "l'occupation" arménienne du Haut-Karabakh pour faire cesser les combats meurtriers.

En soutenant l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh, la France approuve l'occupation arménienne de cette région séparatiste d'Azerbaïdjan, a également estimé mercredi le ministre turc des affaires étrangères, Mevlüt avusoglu, dans un entretien accordé à l'agence de presse Anatolie.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a pour sa part réclamé mardi dans une déclaration unanime un "arrêt immédiat des combats".

