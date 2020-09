Roland-Garros: Wawrinka, convaincant, au 3e tour

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Suisse Stan Wawrinka s'est qualifié de manière convaincante pour le troisième tour de Roland-Garros en maîtrisant l'Allemand Dominik Koepfer, 61e mondial et récent quart-de-finaliste à Rome, en quatre sets 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 mercredi.

Sacré sur la terre battue parisienne en 2015 et de nouveau finaliste en 2017, Wawrinka affrontera le jeune Français Hugo Gaston ou le Japonais Yoshihito Nishioka pour une place en huitièmes de finale.

Le Suisse, ex-N.3 mondial aujourd'hui 17e, a réalisé une prestation équilibrée avec 51 coups gagnants pour 52 fautes directes pour s'imposer en à peine plus de deux heures.

"J'ai fait un très bon match, les conditions me conviennent bien, j'ai le temps de vraiment travailler la balle, je savais qu'il (Koepfer) n'allait pas vraiment me mettre de points gagnants", a-t-il expliqué à propos des conditions de jeu automnales plus lentes et plus lourdes.

Au premier tour, le triple vainqueur en Grand Chelem n'avait laissé aucune chance à Andy Murray, balayé en 1h37.

Wawrinka a choisi de faire l'impasse sur la mini-tournée américaine Cincinnati-US Open concentrée à New York à la reprise du circuit ATP mi-août.

A la place, il a préféré reprendre la compétition directement sur terre battue, par le biais du circuit secondaire, où il a accumulé sept victoires et une défaite (par forfait). Puis il s'est incliné d'entrée au Masters 1000 de Rome.

© 2020 AFP