Ligue des champions : le PSG affrontera Manchester United

L'attaquant du PSG Neymar lors du match de Ligue 1 entre le PSG et Reims, le 27 septembre 2020 au stade Auguste Delaune de Reims.

Le Paris SG, finaliste de la dernière Ligue des champions, retrouvera Manchester United, le bourreau des Parisiens en huitièmes en 2019, dans la phase de groupes de l'édition 2020-21, selon le tirage au sort réalisé jeudi 1er octobre à Genève.

Les Parisiens de Neymar et Kylian Mbappé, placés dans le chapeau des têtes de série, évitent ainsi Barcelone, épouvantail du deuxième chapeau, ou encore le Manchester City de Pep Guardiola, et tenteront de prendre leur revanche sur les partenaires de Paul Pogba.

Le FC Barcelone de Lionel Messi, en quête de rachat en Ligue des champions, affrontera lors d'un choc riche en Ballons d'Or la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo.

L'affiche du groupe G entre les équipiers de Messi, six fois Ballon d'Or, et les partenaires de Ronaldo, cinq fois lauréat du prestigieux trophée individuel, est l'un des principaux chocs du tirage réalisé à Genève, avec également une confrontation entre le tenant Bayern Munich et l'Atlético Madrid (groupe A).

Avec AFP

