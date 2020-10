LR: Retailleau veut une primaire pour la présidentielle après les régionales

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau, candidat à la candidature pour la présidentielle de 2022, a plaidé jeudi pour une primaire "après les régionales" du printemps 2021, pour éviter "un choix de l'entre-soi" de "la droite d'en-haut".

L'organisation d'une primaire est "inscrite dans les statuts" du parti et "pour l'instant" ces statuts "ne sont pas modifiés", a-t-il remarqué sur BFMTV et RMC, et l'organiser "après les régionales" permettrait de "ne pas polluer" le scrutin.

Il a justifié sa nécessité en disant refuser "un choix de l'entre-soi". "Car je vois bien que certains craignent le suffrage", a-t-il ajouté.

"Je veux le suffrage universel (...) On nous rabâche la tête avec la participation, la démocratie participative, les conventions citoyennes, et nous on refuserait de donner la parole à nos militants, à nos sympathisants ? Mais c'est ringard au possible ! Ca, c'est la droite de grand papa, la droite de l'entre-soi", a-t-il insisté.

Interrogé pour savoir s'il faisait référence au président de LR Christian Jacob, il a répondu "peu importe: c'est tous ceux qui craignent l'opinion qui, pour eux sans doute, n'est pas convenable, de leurs militants. Cette droite d'en-haut craint la droite d'en bas (...) qui en a marre des petits arrangements de la droite d'en-haut".

Le président des Hauts-de-France Xavier Bertrand, ex-LR, ne pourrait-il pas être le candidat de la droite en 2022 ? "Pourquoi le candidat d'une région s'imposerait plus que le candidat d'une autre région", a rétorqué M. Retailleau.

Et il faut selon lui un candidat estampillé LR car "si demain LR n'a pas de candidat, LR met la clé sous la porte".

Il a précisé les "choses à changer" néanmoins selon lui pour cette primaire: "la méthode" - scrutin "à un tour" ou "préférentiel", afin de ne pas revivre le "traumatisme" de l'affrontement entre Alain Juppé et François Fillon entre les deux tours de la primaire de 2016 - et permettre aux sympathisants de voter au même titre que les militants.

Le parti avait indiqué début septembre qu'il trancherait "si besoin est" sur le mode de désignation de son candidat "en avril 2021", après les régionales.

