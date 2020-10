CARTOONING FOR PEACE

L'actu en dessin : le débat chaotique entre Donald Trump et Joe Biden

Illustration du Suisse Herrmann pour Cartooning for Peace. © Cartooning for peace, Herrmann

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Donald Trump et Joe Biden ont échangé, lors de leur premier débat télévisé, un flot d'invectives et d'attaques personnelles. Une cacophonie regrettable qui pourrait toutefois se reproduire lors des prochains face-à-face entre les deux candidats à la Maison Blanche, ironisent les caricaturistes de Cartooning for Peace.