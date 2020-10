Trente ans après la réunification, l'ancien "rideau de fer" devenu paradis vert

En Allemagne, l'ancien rideau de fer s'est transformé en un éden vert qui parcourt le pays du nord au sud et abrite 1 200 espèces animales et végétales en voie de disparition.

Le rideau de fer, qui a séparé l'Allemagne en deux jusqu'en 1989, s'est transformé en un ruban vert abritant plus d'un millier d'espèces animales et végétales en voie de disparition. Depuis la réunification, les ONG se battent pour préserver cette réserve naturelle. Reportage.

L'ancien rideau de fer qui a séparé l'Allemagne en deux pendant 40 ans, s'est transformé en un ruban vert qui parcourt le pays du nord au sud et abrite 1 200 espèces animales et végétales en voie de disparition. C'est notamment le cas de la moule perlière d'eau douce que l'on cultive dans une station d'élevage. "Ici, la nature a été livrée à elle-même pendant très longtemps", explique Wolfgang Degelmann, de l'ONG Bund Bavière.

Un lieu de mémoire

Une végétation enfermée mai aussi protégée par les barbelés et lignes de démarcation entre l'Ouest et l'Est. Depuis la réunification, les ONG environnementales se battent pour préserver cette réserve naturelle qui s'étend sur 1 400 kilomètres et témoigne aussi de la brutalité du régime est-allemand.

Comme dans ce village, coupé en deux jusqu'en 1990, et où 300 personnes ont péri en essayant de franchir la frontière, faisant aujourd'hui du ruban vert un lieu de mémoire. "Quand on voit cela de près, c'est toujours aussi émouvant, bien que 30 ans soient passés", témoigne un visiteur. "Cette frontière a longtemps été un symbole de la séparation des deux Allemagne, et c'est désormais un très bel endroit où l'on protège la nature et l'environnement".

Trente ans après la réunification, l'Allemagne s'est engagée à reconnaître ce ruban vert comme monument naturel national.

