Roland-Garros: fin de parcours pour Burel, stoppée au 3e tour par Zhang

Paris (AFP)

Le beau parcours à Roland-Garros de Clara Burel, 357e mondiale, s'est terminé samedi au 3e tour et en deux sets (7-6, 7-5) face à la Chinoise Zhang Shuai (39e), qui l'avait déjà battue à Strasbourg la semaine précédente.

"Pour l'instant, c'est beaucoup de déception après ce match", a reconnu la Bretonne. "Je suis forcément quand même heureuse de mon tournoi, de mes deux premiers matchs remportés. Ce n'était pas gagné il y a quelques mois que j'arrive au troisième tour à Roland-Garros, je suis donc quand même satisfaite".

Au premier tour, Burel avait battu Arantxa Rus (67e), puis Kaja Juvan (103e) au 2e.

A 31 ans, Zhang atteint pour la première fois les huitièmes de finale à Roland-Garros. Elle y affrontera la Tchèque Petra Kvitova (11e) ou la Canadienne Leylah Fernandez (100e).

Plus jeune Française, à 19 ans, à rallier le 3e tour depuis Alizé Cornet en 2008, Burel n'a pas démérité contre la Chinoise mais n'a pas su concrétiser ses nombreuses occasions, et notamment ces 3 balles de set d'affilée dans la première manche, alors qu'elle menait 5-3 et 40-0 sur le service adverse. Zhang a alors aligné 5 points pour remporter le jeu.

En prenant ensuite chacune les jeux de service de l'autre, les joueuses en sont arrivées au tie-break et Zhang n'a laissé aucune chance à la Bretonne: elle s'est détachée 4-0 pour finalement conclure 7-2.

Contrairement au premier tour où Burel avait réussi à refaire son set de retard pour s'imposer contre Rus, l'ex-N.1 mondiale juniors (2018) n'est jamais revenue.

- "A quelques points" -

"Ca s'est joué à quelques points, vraiment. Ce sont quelques points qui ont fait basculer le match. Je n'ai pas su saisir les opportunités que j'ai eues principalement au premier mais aussi au deuxième set. C'est ce qui a fait la différence aujourd'hui", a-t-elle commenté.

Les joueuses ont eu énormément de mal a gagner leur propre mise en jeu: 6 breaks au premier set et 7 au second. A partir de 3-2 pour la Chinoise dans la seconde manche, aucune des deux n'a remporté sa mise en jeu, jusqu'à la toute dernière que Zhang a gagnée sans laisser le moindre point à Burel.

"J'ai fait un bon match. Mon adversaire a bien joué, elle a été solide dans les moments importants", a analysé la Française.

Du coup, d'un point de vue psychologique, elle tirera de ces Internationaux de France le fait qu'elle est "capable de battre des filles du niveau de Grand Chelem, des filles du Top 100 et même du Top 50".

D'un point de vue technique, elle estime avoir bien progressé mais avoir encore du travail "sur un peu tout", avec un accent à mettre sur le service. "J'ai vu que c'est ce qui a péché depuis le début du tournoi, même si j'ai beaucoup travaillé dessus ces derniers mois. Il faut que je continue de travailler dessus pour m'en servir comme d'une arme", a-t-elle relevé.

L'éclosion de Clara Burel a été ralentie en 2019 par une opération au poignet gauche. Dès début 2018, le capitaine Yannick Noah l'avait intégrée à l'équipe de France de Fed Cup. Thierry Champion, le directeur du haut niveau de la Fédération française, a lui aussi montré à quel point il croyait en elle en passant un mois en Bretagne pour l'accompagner dans sa reprise post-confinement.

