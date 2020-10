Tempête Alex : plusieurs personnes portées disparues dans les Alpes-Maritimes

Après le passage de la tempête Alex en Bretagne, les intempéries ont violemment frappé le sud-est de la France. Les Alpes-Maritimes étaient en alerte rouge "crues" et "pluie-inondations" jusqu'à samedi matin. Plusieurs personnes sont portées disparues, parmi lesquelles deux pompiers et un gendarme.

Publicité Lire la suite

Les recherches ont repris, samedi 3 octobre dans les Alpes-Maritimes, pour retrouver neuf personnes officiellement portées disparues après les violentes intempéries de vendredi qui ont détruit des maisons et isolé certains villages.. "Actuellement nous sommes sur un bilan de neuf personnes avérées disparues et trois supposées disparues", ont-ils indiqué les pompiers à l'AFP.

Dans le cas des personnes "supposées disparues", les autorités ne disposent que de signalements assez vagues contrairement aux autres cas où des témoins ou des pompiers ont vu directement les personnes emportées par les flots. Parmi les disparus figurent deux pompiers et un gendarme.

"Un an de pluie en 12 heures"

"Il est tombé un an de pluie en 12 heures", a déclaré Alix Roumagnac, directeur de Predict Services, une filiale de Meteo France. La rivière Vésubie a enregistré une crue de plus de sept mètres par endroits, a-t-il précisé sur France Info.

Selon Jérémy Crunchant, directeur de la protection civile des Alpes-Maritimes, les précipitations ont été plus abondantes que celles du 3 octobre 2015, qui avaient fait 20 morts dans la région de Cannes.

Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06 pic.twitter.com/e61QC3Sfor — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

"Des communes coupées du monde"

Plus de 700 pompiers sont mobilisés sur le terrain et près de 150 renforts sont en route. Des hélicoptères doivent décoller samedi matin pour effectuer des reconnaissances alors que la météo est désormais plus favorable, Météo-France ayant levé sa vigilance rouge sur ce département du Sud-Est de la France.

"On a de nombreuses maisons qui ont été emportées ou détruites, des communes comme Saint-Martin-Vésubie sont coupées du monde", ont encore indiqué les pompiers.

#TempeteAlex // 850 pompiers dont 348 en renfort extérieur seront aujourd'hui mobilisés sur l'ensemble du département pour porter secours aux sinistrés maralpins victimes de la tempête Alex. Nos pensées vont vers les familles des disparus et à deux collègues sapeurs-pompiers. pic.twitter.com/usYUTFQIuT — Sapeurs-pompiers 06 (@sdis_06) October 3, 2020

"La situation est catastrophique dans certaines communes. Saint-Martin-de Vésubie est coupé du monde, il n'y a plus de réseau, les routes d'accès sont coupées", a indiqué à l'AFP Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes en précisant que le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin sont attendus à Nice dans la journée.

Les pluies diluviennes et les crues ont touché notamment trois vallées de l'arrière-pays niçois.

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne