Top 14 : après la déconvenue européenne, Toulouse domine Toulon 39-19

Toulouse (AFP)

Après son élimination en demi-finale de la Coupe d'Europe le week-end dernier, le Stade Toulousain s'est ressaisi dimanche en infligeant une lourde défaite Toulon 39-19, 5 essais à 3, lors de l'affiche de la 3e journée du Top 14.

Avec cette victoire, Toulouse se hisse au sommet du classement, à égalité de points avec le Racing, dont le match à La Rochelle a été reporté pour cause de cas de Covid dans son effectif, Clermont (vainqueur d'Agen) et Brive, victorieux de Pau.

Devant 1.000 spectateurs, le dernier champion de France s'est rapidement détaché au score. D'abord par deux pénalités de l'ouvreur international Romain Ntamack, puis grâce à un essai à la Toulousaine conclu en bout de ligne par l'ailier Mathis Lebel (19).

Dix minutes plus tard et après deux essais refusés à Médard et Kolbe, Lebel perçait la défense de Toulon, décalait à Dupont plein centre qui, d'une longue passe, mettait Kolbe sur orbite (28).

Face à des Toulonnais dépassés, Tauzin inscrivait un troisième essai (31), bien servi par Tolofua.

Privés de Parisse, Etzebeth, Étrillard, Belleau, et pratiquement inexistants en 1ère période, les Toulonnais ont réagi au retour des vestiaires en inscrivant deux essais sur deux percées conclues par Moretti (43) et d'Egiziano (50).

Les Toulousains restaient dominateurs et sur un changement d'aile de Kolbe, Lebel aggravait la marque (55) et signait son 2e essai de la soirée.

Après l'exclusion du pilier toulousain Neti, sur une charge à l'épaule dangereuse sur Gigashvili au sol, les hommes de Patrice Collazo exploitaient leur supériorité numérique pour marquer leur 3e essai, par Méric, et revenir à 13 points des Toulousains (32-19).

Un avantage de courte durée car Ezigiano était exclu 10 minutes. A 14 contre 14, Cros, en puissance, passait la ligne (72) pour le cinquième essai de Toulouse, qui reste invaincu à domicile depuis deux ans.

Finaliste du Challenge européen dans deux semaines, Toulon devra encore affronter Montpellier samedi à Mayol en Top 14 avant d'en découdre avec les Anglais de Bristol.

La semaine prochaine, Toulouse se déplacera à l'Arena pour le duel au sommet de la 4e journée face au Racing 92.

