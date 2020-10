Covid-19 : À Paris, fermeture des bars et fréquentation des centres commerciaux "encadrée"

Le préfet de police de Paris a confirmé, lundi, l’application de nouvelles mesures restrictives pour combattre la pandémie de Covid-19. Dès demain, les bars devront fermer alors que la fréquentation des grands centres commerciaux sera "plus strictement" encadrée, avec un client pour quatre m2.

Des mesures renforcées pour combattre la pandémie de Covid-19. À Paris et en petite couronne, les bars devront fermer à partir de mardi, a annoncé, lundi 5 octobre, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, lors d'une conférence de presse. Les restaurants resteront ouverts aux horaires habituels avec un "protocole sanitaire" renforcé, a-t-il ajouté.

Seule exception à la fermeture des bars : les établissements enregistrés comme "débits de boissons" mais "proposant la vente de boissons à titre accessoire par rapport à la restauration", pourront rester en activité.

Il s'agit des établissements dont le chiffre d'affaires est majoritairement constitué par l'activité restauration, mais qui auraient néanmoins conservé la classification "débit de boisson".

Les restaurateurs devront, quant à eux, mettre du gel hydroalcoolique à disposition sur toutes les tables et non plus seulement à l'intérieur de l'établissement, maintenir 1 mètre de distance "entre les chaises" des différents groupes de convives.

Les convives devront, de leur côté, conserver leur masque la plupart du temps sauf au moment de la consommation des plats.

Les groupes de convives seront limités à six personnes (enfants compris) contre dix actuellement.

Le paiement à table sera privilégié et les clients seront "incités" à réserver pour éviter les attroupements aux abords des restaurants.

Piscines, foires, congrès fermés

Une "jauge" sera mise en place dans les centres commerciaux et les grands magasins situés à Paris et en petite couronne, afin de lutter contre l'épidémie du Covid-19.

"Le choix a été fait d'encadrer plus strictement le nombre de personnes pouvant se croiser dans les grands centres commerciaux, les grands magasins", a précisé le préfet. Ils "devront accueillir au maximum un client pour quatre m2".

Les piscines seront fermées pendant deux semaines à partir de mardi pour les adultes, mais resteront ouvertes aux mineurs "que ce soit dans un cadre scolaire, associatif ou privé".

Les "foires", "congrès" et "salons professionnels" seront également "fermés", a déclaré Didier Lallement.

Concernant les stades et terrains d'entraînement physique, "tous les équipements de plein air pourront rester ouverts à condition de rassembler moins de 1 000 personnes ou 50 % de leur capacité maximale si elle est inférieure à ce chiffre de 1 000 personnes".

À Paris et en petite couronne, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique, comme les évènements de plus de 1 000 personnes restent interdits.

AFP

