Covid-19: "bonnes performances" du test salivaire EasyCov

Le test de diagnostic salivaire EasyCov, visant à détecter la présence du virus SARS-CoV-2 dans la salive, montre de "bonnes performances" en situation réelle, selon des résultats préliminaires d'une étude clinique présentés lundi par le CNRS.

Ce test de conception française, plus simple, plus rapide et moins coûteux que les tests PCR réalisés en laboratoires d'analyse, "a été amélioré pour fournir un résultat plus rapidement, 40 minutes au lieu de 60", note le CNRS dans un communiqué.

Le résultat est clair: s'il est orange le test est négatif, s'il est jaune clair, il est positif.

Les résultats intermédiaires portent sur 220 sujets recrutés à Montpellier. Pour tous, un prélèvement nasopharyngé et un prélèvement salivaire ont été réalisés simultanément puis testés en aveugle avec deux méthodes RT-PCR (échantillon nasopharyngé et salive) et avec le test EasyCov (salive).

L'EasyCov a détecté 35 cas positifs parmi les 40 de la cohorte (symptomatiques ou asymptomatiques) détectés en RT-PCR, soit 87,5%.

Par ailleurs, il comporte très peu de faux-positifs.

Il pourrait ainsi compléter les dispositifs de dépistage, poursuit le CNRS. La technique "RT-LAMP" sur laquelle est basée ce test EasyCov permet d'amplifier le matériel génétique du virus - l'ARN viral - puis de révéler ou non sa présence dans un échantillon salivaire.

Ce sont les scientifiques du laboratoire Sys2diag (CNRS/Alcen), avec Franck Molina et les médecins du CHU de Montpellier, avec le Pr. Jacques Reynes qui ont dévoilé ces résultats de l'étude qui devrait au final intégrer 720 personnes.

L'ensemble de ces travaux sera prochainement soumis au comité de lecture d'une revue scientifique.

Ce type de tests salivaires rapides peut équiper les lieux comme les aéroports, les Ehpad, les stades…

