Roland-Garros 2020 : plus de Français en lice après l'élimination de Fiona Ferro

La Française Fiona Ferro (49e) s'est inclinée en huitièmes de finale de Roland-Garros lundi face à l'Américaine Sofia Kenin. La N.6 mondiale et lauréate de l'Open d'Australie 2020 s'est imposée en trois sets 2-6, 6-2, 6-1.

Publicité Lire la suite

Il n'y a plus de Français sur la terre battue de Roland-Garros. La dernière représentante tricolore Fiona Ferro a été éliminée en huitièmes de finale par l'Américaine Sofia Kenin, lundi 5 octobre. Elle s'est inclinée en trois sets (2-6, 6-2, 6-1) face à la lauréate de l'Open d'Australie 2020.

Justine Ferro connaît ainsi sa première défaite depuis la reprise post-Covid-19. Elle avait jusque-là enchaîné 18 victoires consécutives, avec ses succès dans deux tournois de préparation organisés par la Fédération française de tennis en juillet, à Nice et Cannes, son trophée WTA à Palerme, puis ses trois premiers tours passés Porte d'Auteuil.

Ferro prise de vitesse

Sous le nouveau toit du Central, elle a parfaitement négocié le premier set. Après deux premiers jeux timides, elle en a aligné six en manoeuvrant idéalement Kenin, soit en osant dès le retour ou son deuxième coup de raquette, soit en variant les trajectoires et en prolongeant les échanges. Mais l'Américaine s'est ensuite montrée plus incisive et a limité son nombre de fautes, quand la Française, de plus en plus prise de vitesse, a elle perdu en initiative et en solidité.

Sofia Kenin affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (35e) ou l'Américaine Danielle Collins (57e) pour une place dans le dernier carré. Ce dernier huitième de finale dames prévu lundi sur le court Suzanne-Lenglen, a été reprogrammé mardi à cause de la pluie.

C'est terminé pour Fiona Ferro 😰



Malgré le gain du 1er set la Française est éliminée par Sofia Kenin ! Impressionnante, l'Américaine s'impose 2-6, 6-2, 6-1 et se qualifie pour la 1ere fois en 1/4 de finale de #RG20



🖥️ Suivez Roland Garros en direct : https://t.co/Z0SzpLkTvf pic.twitter.com/OXTm8kdCl1 — France tv sport (@francetvsport) October 5, 2020

Djokovic passe le test Khachanov

Le N.1 mondial Novak Djokovic s'est imposé 6-4, 6-3, 6-3 contre le Russe Karen Khachanov et jouera son 14e quart de finale à Roland-Garros, égalant le record de Rafael Nadal. "Le match était très équilibré et plus difficile que ce que montre le résultat", a commenté le Serbe. À la fin, j'ai retrouvé mon service au bon moment et mes jambes ont bien couru, vite, sur les points importants."

Djokovic n'a donc toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi où il vise un 18e titre du Grand Chelem pour se rapprocher de Roger Federer (20) et Nadal (19). "Je n'ai pas perdu de set jusqu'en quarts de finale, c'est bien. Je me sens bien sur le court et... on y va !", a-t-il lancé.

Il a également décroché sa 35e victoire cette saison, avec pour seul échec sa disqualification en 8es de finale de l'US Open. Il a également amélioré lundi un de ses propres records, en atteignant son 11e quart à Roland-Garros d'affilée. Il jouera son 47e quart de Majeur, à 10 longueurs du record de Federer (57).

Il affrontera en quart de finale soit l'Espagnol Pablo Carreno (18e), soit l'Allemand Daniel Altmaier (186e et issu des qualifications).

1️⃣1️⃣ème qualification en 1/4 de suite à Roland-Garros pour Djokovic !



Victoire 6-4 6-3 6-3 sur un Karen Khachanov impuissant. Nole n'a toujours pas perdu de set dans ce #RolandGarros pic.twitter.com/GGaPGIeZl2 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) October 5, 2020

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne