Roland-Garros: Rublev pour la première fois en quarts

Paris (AFP)

Le Russe Andrey Rublev va disputer son premier quart de finale à Roland-Garros après avoir battu au terme d'un long combat le Hongrois Marton Fucsovics (63e) lundi en huitièmes 6-7 (7-4), 7-5, 6-4, 7-6 (7-3).

Le 12e mondial égale sa meilleure performance en Grand Chelem et en profite pour s'assurer de rentrer dans le top 10 pour la première fois de sa carrière à l'issue du tournoi.

Il poursuit sa belle année 2020 après son titre sur la terre battue de Hambourg il y a huit jours, qui s'ajoute à ses deux sacres pré-Covid à Doha et Adélaide et à son quart à l'US Open.

Pour une place dans le dernier carré, Rublev affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial, pour une redite de la finale de Hambourg. Il s'était alors imposé en trois sets (6-4, 3-6, 7-5).

Lundi, le Russe de 22 ans a pris sa revanche sur Fucsovics qui l'avait battu lors des barrages de Coupe Davis en 2017 et rompt au passage la malchance qui le poursuivait depuis deux ans à Roland-Garros. En 2018 et 2019, il avait à chaque fois dû déclarer forfait avant le tournoi pour cause de blessure.

Cette année, après deux premiers tours accrochés, dont notamment le premier où Rublev avait dû batailler cinq sets face à Sam Querrey, il a à nouveau eu l'occasion de démontrer sa combativité face à un Fucsovics très accrocheur, tombeur du N.5 mondial, Daniil Medvedev au premier tour. Le combat a cette fois duré 3h54.

