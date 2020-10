Roland-Garros: Tsitsipas, premier Grec en quart de finale

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le N.6 mondial Stefanos Tsitsipas sera le premier Grec en quart de finale de Roland-Garros grâce à sa victoire sur le Bulgare Grigor Dimitrov (20e) en trois sets 6-3, 7-6 (11/9), 6-2 lundi.

Tsitsipas, 22 ans, affrontera le Russe Andrey Rublev (12e) pour une place dans le dernier carré.

Finaliste à Hambourg il y a une semaine, il a dû écarter deux balles de set en faveur de Dimitrov dans le jeu décisif de la deuxième manche. Mais il s'est globalement montré beaucoup plus solide que son adversaire bulgare, qui a commis plus d'une cinquantaine de fautes directes (53 contre 30).

"Je me suis senti à l'aise, je savais que si j'étais le plus agressif possible, que je jouais avec mon coup droit, que je m'appuyais sur mon service, des opportunités se présenteraient, c'est ce qui s'est passé, j'ai eu beaucoup de balles de break, je n'ai pas eu un super ratio, mais finalement j'ai été récompensé de mon agressivité sur les jeux de retour" notamment, a analysé Tsitsipas.

A propos de son oeil gauche soigné au début du deuxième set: "je ne sais pas trop ce que c'est, c'est une irritation, ça m'est arrivé aussi au match précédent", a rassuré le demi-finaliste de l'Open d'Australie 2019.

