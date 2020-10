Top 14: Lyon débloque son compteur

Publicité Lire la suite

Lyon (AFP)

Lyon a remporté sa première victoire de la saison aux dépens de Bordeaux-Bègles (27-10), lundi au stade de Gerland au terme d'un match de la 3e journée de Top 14 entre les deux clubs qui ont dominé l'exercice 2019/20 jusqu'à son interruption par la crise du Covid-19.

Malgré une semaine d'entraînement perturbée par deux nouveaux tests positifs au Covid 19, qui avait incité la Ligue nationale de rugby à repousser la rencontre du 2 octobre, date initialement prévue, au 4 octobre, Lyon s'est imposé sans trembler.

Dès l'entame, devant une assitance réduite à 1.000 spectateurs selon une jauge imposée par la Préfecture du Rhône, les Lyonnais, dont l'entraînement estival a été plusieurs fois impacté par des cas positifs, et contraints de restreindre régulièrement les séances collectives pour laisser la place à un travail par petits groupes, ont pris à la gorge des Bordelais bien timides pour leur premier déplacement de la saison.

Avec neuf changements dans le XV de départ par rapport à la réception de Brive, les visiteurs ont donné l'impression de manquer de repères collectifs.

Il n'en fallait pas plus aux Lyonnais, mis dans le sens de la marche par la puissance de Josh Tuisova et Mathieu Bastareaud, la vivacité de Baptiste Couilloud ou encore le jeu au pied de Léo Berdeu et Charlie Ngatai.

Les Girondins ont été ainsi pénalisés cinq fois lors des treize premières minutes et ont concédé deux pénalités (7e, 10). Puis l'ouvreur lyonnais Léo Berdeu, très actif a adressé une passe au pied au flanker australien, Colby Fainga'a pour le premier essai du LOU (13-0, 15e).

Dans la foulée, Noa Nakaitaci et Toby Arnold ont raté l'occasion d'assommer définitivement Bordeaux. Léo Berdeu a continué de punir au pied les fautes adverses (29, 37) et le score était de 19-0 à la pause.

Lyon a pu se mettre en quête du bonus offensif mais les coéquipiers de Baptiste Couilloud ont semblé payer en seconde période leur préparation perturbée.

Ils ont gâché une mêlée dans les 22 mètres adverses (49e), puis ne sont pas parvenus à faire fructifier une percée du flanker, Patrick Sobela (50e). Le LOU a perdu le contrôle du match sur la fin avec notamment une exclusion temporaire infligée au 2e ligne Izack Rodda.

Bordeaux a réussi à obtenir un essai par le talonneur Joseph Dweba (22-5, 61e).

Hormis sur une contre-attaque initiée par Noa Nakaitaci (69e), il ne parvenait plus à s'approcher de la ligne adverse mais chaque équipe a toutefois ajouté un essai dans une fin de match débridée, par Yoram Moefana pour les Bordelais (80e) et par Mickaël Ivaldi pour le LOU (80+3).

© 2020 AFP