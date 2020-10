Haut-Karabakh : un risque d'embrasement ?

Le Débat de France 24 - mardi 6 octobre 2020 © France 24

Voilà dix jours que les forces azerbaïdjanaises et arméniennes s'affrontent dans le Haut-Karabakh, enclave montagneuse séparatiste majoritairement peuplée d'Arméniens. Dans ce contexte géopolitique, le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu,, en visite à Bakou, a appelé à soutenir l'Azerbaïdjan et mis en doute l'utilité d'un cessez-le-feu. De son côté la Russie - qui a des accords militaires avec l'Arménie - dénonce la situation qui se dégrade et appelle les deux camps à négocier. Quels sont les risques d'un embrasement ?

Publicité Une émission préparée par Mélissa KALAYDJIAN, Flore SIMON et Morgane MINAIR. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne Emportez l'actualité internationale partout avec vous ! Téléchargez l'application France 24 google-play-badge_FR