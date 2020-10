Manifestations au Kirghizstan : la Commission électorale annule les résultats des législatives

Manifestants devant le siège du pouvoir à Bichkek, au Kirghizstan, le 6 octobre 2020. © Vyacheslav Oseledko, AFP

La Commission électorale centrale du Kirghizstan a annulé mardi les résultats des législatives après des émeutes post-électorales. Quelques heures plus tôt, des manifestants avaient envahi le bâtiment abritant le Parlement et l'administration présidentielle et libéré de sa cellule l'ex-président Almazbek Atambaïev, arrêté au mois d'août.