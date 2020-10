Athlétisme: Cheptegei et Gidey enflamment la piste

Publicité Lire la suite

Valence (Espagne) (AFP)

Incroyable soirée à Valence: l'Ougandais Joshua Cheptegei sur 10.000 m (26 min 11 sec 00) et l'Ethiopienne Letesenbet Gidey sur 5.000 m (14 min 06 sec 62) ont enflammé la piste, mercredi, en s'offrant chacun un record du monde.

Au cours d'un évènement spécialement monté pour l'occasion par leur société de management (Global Sports Communication), les deux athlètes ont parfaitement répondu aux attentes sur la piste bleue du stade Turia.

Toutes les conditions étaient réunies pour permettre à Cheptegei et Gidey de frapper un grand coup et de marquer l'histoire: des lièvres de très haut niveau et un système lumineux donnant le tempo le long de la piste, déjà expérimenté cette année aux meetings d'Oslo, Monaco et Bruxelles. Le tout sous une température très agréable (près de 23°).

Pour Cheptegei, ce chrono confirme une mainmise sur le demi-fond entamée en 2019 avec la conquête des titres de champion du monde de cross et du 10.000 m. Rien ne résiste à l'Ougandais (24 ans), pas même des temps de référence établis par l'une des légendes de la course à pied comme Bekele, dont la performance de 2005 a été pulvérisée (26 min 17 sec 53).

- Bekele déplumé -

Faute de grands évènements et surtout de Jeux Olympiques à se mettre sous la dent pour cause de Covid-19, Cheptegei avait décidé de faire de cette saison si particulière une véritable chasse aux records. Il a tenu parole en déplumant totalement Bekele, qui ne se faisait guère d'illusions après lui avoir déjà cédé celui du 5.000 m, le 14 août à Monaco (12 min 35 sec 36 contre 12 min 37 sec 35).

Malgré une quarantaine de 14 jours au pays à son retour de la Principauté, l'Ougandais a une nouvelle fois affiché sa maîtrise de la distance, s'offrant une parfaite mise en orbite avant de s'attaquer à la couronne mondiale du semi-marathon, le 17 octobre à Gdynia (Pologne).

Il faut dire que Cheptegei, qui possède aussi le record du monde du 5 km sur route, est un véritable surdoué. Natif de Kapchorwa, à près de 1.800 m d'altitude, ce grand fan de football et de Manchester United a été révélé en 2014 avec une médaille mondiale en juniors sur 10.000 m avant de s'exiler au Kénya pour travailler sous les ordres de Patrick Sang, l'entraîneur du maître du marathon Eliud Kipchoge.

Mais il a très vite eu le mal du pays, retournant en Ouganda où le Néerlandais Andy Ruiter a monté un groupe de haut niveau autour de lui. Depuis, les prestations de choix se sont enchaîné, à commencer par une 2e place sur 10.000 m aux Mondiaux de 2017 à seulement 20 ans.

- Débat sur les chaussures relancé -

"Son but c'est d'être le meilleur coureur de tous les temps, a expliqué sans détours son coach au site internet de World Athletics. Joshua sera l'athlète qui portera la course à pied à un nouveau niveau. Il sera la nouvelle référence. Il réalise des choses incroyables, mais dans son esprit, elles ne sont peut-être pas aussi grandes, car il a des objectifs plus ambitieux en tête."

Andy Ruiter estime même son poulain capable de briser la barrière mythique des 2 heures sur marathon, une prouesse seulement réalisée dans des conditions très particulières par Kipchoge en 2019 et non homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme.

L'exploit de Gidey est en revanche plus surprenant. L'Ethiopienne a fait exploser le temps de sa compatriote Tirunesh Dibaba sur 5.000 m (14 min 11 sec 15 en 2008) alors qu'elle n'a pas encore remporté de titres majeurs sur la piste.

Double championne du monde juniors de cross (2015, 2017), l'athlète de 22 ans s'était affirmée l'an dernier avec une médaille d'argent sur 10.000 m aux Mondiaux.

Quel que soit le talent de Cheptegei et de Gidey, ces nouveaux records du monde vont en tout cas forcément relancer le débat sur les "chaussures magiques" qui font fureur sur la route et la piste. Nike, qui équipe les deux coureurs, a en effet produit deux nouveaux modèles de pointes, autorisés par World Athletics mais soupçonnés d'améliorer grandement la performance, ce qu'aucune étude n'a encore avalisé.

