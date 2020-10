Bleus: 100e sélection de Giroud contre l'Ukraine, avec Aouar et Camavinga

Publicité Lire la suite

Saint-Denis (AFP)

Olivier Giroud a été titularisé pour sa 100e sélection avec le brassard de capitaine des Bleus, mercredi (21h10) en amical contre l'Ukraine à Saint-Denis, où Houssem Aouar et Eduardo Camavinga sont titulaires pour la première fois de leur jeune carrière.

Comme annoncé, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps a composé un onze de départ mélangeant des titulaires habituels comme Clément Lenglet et Benjamin Pavard en défense, et des remplaçants tels que Steve Mandanda dans les buts et Steven Nzonzi au milieu de terrain.

A 34 ans, Giroud fait office de tuteur pour les jeunes pousses Dayot Upamecano (21 ans), Aouar (22 ans) sélectionné pour la première fois en équipe de France et Camavinga (17 ans), titulaire pour la première fois un mois après son entrée en jeu remarquée contre la Croatie (4-2) également au Stade de France.

Le milieu de Rennes devient le plus jeune titulaire de l'après-guerre en équipe de France, le troisième de toute l'histoire des Bleus.

La ligne d'attaque comprend Anthony Martial, le buteur de Manchester United qui avait marqué des points en septembre pour ses premiers matches en sélection après plus de deux ans d'absence.

Le banc des champions du monde 2018 comprend Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé, tous susceptibles d'être utilisés parmi les six changements possibles en cours de match.

La rencontre, programmée deux jours après le début du rassemblement, sert de préparation aux matches de Ligue des nations contre le Portugal dimanche à Saint-Denis et à Zagreb mercredi prochain contre la Croatie.

L'équipe d'Ukraine dirigée par l'ancien Ballon d'or Andreï Shevchenko se présente très amoindrie par les blessures et les cas de Covid-19 qui ont notamment touché trois gardiens. Le portier du Dynamo Kiev, Georgiy Bushchan, fête sa première sélection.

France: Mandanda - Pavard, Upamecano, Lenglet, Digne - Camavinga, Nzonzi, Tolisso - Aouar - Giroud (cap.), Martial.

Sélectionneur: Didier Deschamps.

Ukraine: Bushchan – Konoplya, Zabarny, Mykolenko, Mykhaylichenko - Makarenko, Kharatin - Malinovsky, Yarmolenko (cap.), Zubkov - Shaparenko.

Sélectionneur: Andreï Shevchenko.

Arbitre: Andris Treimanis (LVA)

© 2020 AFP