Finale WNBA: le Seattle Storm emporte tout sur son passage

Los Angeles (AFP)

Les basketteuses du Seattle Storm ont remporté le titre féminin WNBA 3 victoires à 0 dans la série au meilleur des cinq matches, en atomisant dans le match N.3 les Las Vegas Aces 92-59, mardi soir à l'IMG Academy à Bradenton, en Floride.

Breanna Stewart, qui a inscrit 26 points et a été désignée meilleur joueuse des Finales, a été la principale artisane de cette écrasante victoire.

Seattle avait remporté vendredi et dimanche les deux premiers matches, plus accrochés, 93-80 et 104-91.

Le Storm, déjà sacré en 2004, 2010 et 2018, égale désormais au nombre de titres en WNBA les Minnesota Lynx et les Houston Comets avec quatre trophées.

Sue Bird, qui aura 40 ans la semaine prochaine et a participé à toutes ces campagnes victorieuses du Storm, a encore contribué à hauteur de 5 points et 7 passes décisives dans ce match. Elle avait battu lors du premier match le record de passes décisives en finale WNBA, avec 16 offrandes (le précédent record était de 12).

