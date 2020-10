La France corrige l'Ukraine en match amical, Camavinga plus jeune buteur des Bleus depuis 1914

L'équipe de France de football s'est facilement imposée face à l'Ukraine en match amical sur le score sans appel de 7 à 1. Au cours de cette rencontre, le Rennais Eduardo Camavinga est devenu à 17 ans et 10 mois le plus jeune buteur des Bleus depuis 1914, tandis qu'Olivier Giroud s'est hissé au rang de deuxième meilleur buteur de l'équipe de France avec 42 buts.

Les hommes de Didier Deschamps se sont promenés à domicile, mercredi 7 octobre, face à l'Ukraine, au Stade de France, en match amical. Les champions du monde en titre ont sèchement battu sur le score de 7 à 1 une équipe ukrainienne décimée par le Covid-19.

Le compteur s'est débloqué dès la 9e minute avec l'ouverture du score par un joli retourné d'Eduardo Camavinga. Pour sa première titularisation, le milieu de terrain rennais a inscrit son premier but en sélection et est aussi rentré dans l'Histoire en devenant à 17 ans et 10 mois le plus jeune buteur des Bleus de l'après-guerre, le deuxième de toute l'histoire de l'équipe de France. Il est seulement devancé dans ce classement record par Maurice Gastiger, buteur à 17 ans et 5 mois, le 8 mars 1914 contre la Suisse (2-2).

Eduardo Camavinga, qui fêtera ses 18 ans le 10 novembre, est également le troisième plus jeune joueur de l'histoire à avoir porté le maillot des Bleus, après son entrée en jeu contre la Croatie en septembre (4-2), un match où il avait déjà failli marquer sur une frappe lointaine. À titre de comparaison, Kylian Mbappé a marqué son premier but à 18 ans et 8 mois, le 31 août 2017 contre les Pays-Bas (4-0).

Giroud sur les traces de Thierry Henry

Au cours de cette rencontre, Olivier Giroud, capitaine pour sa 100e sélection, a aussi enregistré un record. Auteur d'un doublé face à l'Ukraine (24e et 34e), il est devenu deuxième meilleur buteur de l'équipe de France avec 42 buts. À 34 ans, il dépassé au classement l'ancien triple Ballon d'or Michel Platini (41 buts). L'avant-centre se trouve désormais à neuf longueurs de Thierry Henry, meilleur buteur de l'équipe de France avec ses 51 buts inscrits entre 1997 à 2010.

Les autres buts du match ont été inscrits par Vitaliy Mykolenko contre son camp (39e), puis par Corentin Tolisso après l'heure de jeu (65e) et enfin par Kylian Mbappé (82e) et Antoine Griezmann (88e) en fin de rencontre.

