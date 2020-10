Roland-Garros: Kvitova et Kenin entre initiées

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Après une demi-finale entre novices, une entre initiées: Petra Kvitova, double lauréate de Wimbledon, et Sofia Kenin, victorieuse de l'Open d'Australie en début d'année, ont rendez-vous jeudi pour une place en finale de Roland-Garros.

L'autre demi-finale opposera au contraire deux nouvelles venues à ce niveau en Grand Chelem: la jeune Polonaise Iga Swiatek (19 ans, 54e) et la qualifiée argentine Nadia Podoroska (131e).

Dans le tableau masculin, deux remakes au menu des deux derniers quarts de finale mercredi.

Entre Novak Djokovic et Pablo Carreño Busta (18e), celui de leur huitième de finale de l'US Open début septembre, qui avait tourné court avec la disqualification choc du N.1 mondial après qu'une balle qu'il avait frappée dans un geste d'humeur avait malencontreusement heurté une juge de ligne.

Entre Stefanos Tsitsipas (6e) et Andrey Rublev (12e), celui de leur finale à Hambourg à l'aube de Roland-Garros. Le Russe avait alors eu le dernier mot.

Côté dames, avantage aux plus expérimentées mercredi, avec les succès de Kvitova (11e) et Kenin (6e).

La première, victorieuse 6-3, 6-3 de l'Allemande Laura Siegemund (66e), s'invite dans le dernier carré sur la terre battue parisienne pour la première fois depuis huit ans, mais pour la septième fois de sa carrière en tournoi majeur.

La seconde, qui a contenu (6-4, 4-6, 6-0) la hargne sonore de Danielle Collins (57e) dans un duel 100% américain, jouera sa première demi-finale Porte d'Auteuil, mais affiche un bilan de quinze victoires pour une seule défaite en Grand Chelem en 2020.

- "Miracle" -

Pour Kvitova (30 ans), qui se réinstallera dans le top 10 à l'issue de la quinzaine parisienne, cette qualification est un "autre miracle", après sa finale à l'Open d'Australie 2019.

"Etre en demi-finale (de Roland-Garros) après tout ce que j'ai traversé, c'est probablement plus fort (qu'en 2012) parce que je n'aurais pas pu imaginer pouvoir atteindre encore les demi-finales en Grand Chelem", compare la gauchère tchèque.

En décembre 2016, une agression au couteau au cours d'un cambriolage à son domicile en République tchèque avait un temps mis sa carrière en péril: sa main gauche, blessée, avait nécessité une opération importante et elle avait été éloignée des courts pendant cinq mois.

C'est précisément à Roland-Garros qu'elle avait renoué avec la compétition au printemps 2017.

"On peut dire que cet endroit me porte chance", sourit la double lauréate de Wimbledon (2011 et 2014), "vraiment heureuse d'être encore capable de jouer et de rivaliser avec les meilleures".

Kvitova, comme Swiatek, n'a pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi.

Kenin, à l'inverse, a pris l'habitude d'en laisser échapper un: ça a encore été le cas en quarts de finale, pour la quatrième fois en cinq matchs.

"Je savais qu'elle (Collins) jouerait avec beaucoup d'agressivité et que je devais moi aussi être agressive. Il fallait que je saisisse ma chance quand elle se présenterait, je pense l'avoir bien fait", s'est félicitée la jeune Américaine (21 ans).

Kenin s'offre ainsi sa première victoire face à Collins - manifestement diminuée physiquement en fin de rencontre - après trois défaites, toutes dans des tournois de moindre importance. Une revanche prise au moment opportun.

