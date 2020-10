Le Figaro veut supprimer 60 postes

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Le Figaro prévoit de supprimer 60 postes pour réaliser 4 millions d'euros d'économies par an sur la masse salariale et investir davantage dans le numérique, a indiqué jeudi à l'AFP le directeur général du groupe Marc Feuillée, confirmant une information du Monde.

Le plan présenté jeudi matin lors d'un comité social et économique d'entreprise (CSE) extraordinaire est "lié à la décrue des éditions imprimées" du quotidien et de ses magazines au profit de la consommation en ligne, a expliqué M. Feuillée.

"Cette érosion existe depuis plusieurs années mais elle s'est accentuée au moment du confinement", a-t-il ajouté, précisant que le Figaro franchira "la barre des 200.000 abonnés purement digitaux dans quelques semaines".

Dans le détail, selon le communiqué d'une intersyndicale (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, SNJ), 6 postes de rédacteurs sont visés, dont trois au service Sport (sur une dizaine de titulaires) et trois au Figaroscope (sur une vingtaine au service culture), secteurs particulièrement affectés par la crise sanitaire.

S'y ajoutent 24 postes parmi les cadres et les employés de "la direction industrielle, la documentation, la syndication, la communication et la diffusion" et 15 dans "les secrétariats de rédaction-édition, les services iconographiques" et "maquettes".

Une quinzaine de postes pourraient en outre faire l'objet de départs volontaires, selon les syndicats, qui s'inquiètent aussi du sort d'une soixantaine de pigistes.

Parallèlement, 17 postes seront créés "exclusivement sur le développement de nos offres digitales", dont 12 de journalistes, a souligné M. Feuillée, défendant une évolution "indispensable et de bon sens pour faire face à la modification des usages".

D'autant que le groupe a essuyé des "pertes exceptionnelles" avec la liquidation de Presstalis et subi la baisse des recettes publicitaires liée au confinement, a-t-il ajouté, sans donner de chiffre.

Le CSE, suspendu au bout de quatre heures, doit se poursuivre vendredi matin, selon des sources syndicales.

Le sort du service Sport a particulièrement fait réagir, le délégué du SNJ (syndicat national des journalistes) Patrick Bèle dénonçant notamment auprès de l'AFP l'"incohérence éditoriale" d'une réduction de postes alors que la coupe du monde de rugby 2023 et les Jeux olympiques 2024 doivent se tenir en France.

Pour M. Feuillée, il s'agit d'une baisse "extrêmement limitée" pour un journal dont "l'offre éditoriale sur le sport (est) bien supérieure à celle de ses confrères généralistes".

Le groupe emploie environ 850 personnes, dont 450 journalistes.

En 2019, un plan social avait déjà concerné une trentaine de journalistes, après un précédent en 2018 portant sur une cinquantaine de salariés des services techniques.

© 2020 AFP