Les efforts diplomatiques pour stopper les combats dans le Haut-Karabakh à la peine

Des manifestants pro-arméniens crient des slogans et brandissent des drapeaux arméniens près des institutions de l'UE à Bruxelles, le 7 octobre 2020. © Francisco Seco, AP

Des discussions doivent se tenir jeudi à Genève et lundi à Moscou dans le cadre des efforts menés par la France, la Russie et les États-Unis pour tenter d'ouvrir des négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan au sujet du Haut-Karabakh. Les efforts diplomatiques pour faire cesser les combats ont jusque là été vains.