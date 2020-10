Mali : l'otage Soumaïla Cissé, chef de l'opposition, libéré

Enlevé en mars dernier, en pleine campagne électorale, le chef de l'opposition au Mali, Soumaïla Cissé, a été libéré, a annoncé jeudi la présidence malienne. Au cours du week-end, plus d'une centaine de jihadistes condamnés ou présumés ont été relâchés dans le pays dans le cadre de négociations en vue de sa libération.

Soumaïla Cissé, ancien chef de l'opposition parlementaire et deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle, avait été été kidnappé le 25 mars, alors qu'il était en campagne pour les législatives dans son fief électoral de Niafounké, dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du Mali.

Il se déplaçait avec une délégation d'une douzaine de personnes à bord de deux 4x4 quand le convoi a été attaqué par des hommes armés. Le garde du corps de Soumaïla Cissé avait été tué et deux autres membres de son entourage blessés. Bien que détenu, il avait été élu dès le premier tour des législatives.

Le Mali a connu nombre d'enlèvements depuis le début de la grave crise sécuritaire qu'il traverse depuis 2012, qu'il s'agisse de Maliens ou d'étrangers dont on reste sans nouvelles. Selon les cas, les rapts ont des motivations différentes. Avec Soumaïla Cissé, âgé de 70 ans, c'est la première fois qu'un enlèvement touchait une figure d'une telle stature. Il a été secrétaire général de la présidence, plusieurs fois ministre et candidat malheureux au second tour de la présidentielle en 2018 encore. Il a exercé de hautes responsabilités à l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

