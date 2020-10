Présidentielle américaine : suivez le débat des colistiers entre Kamala Harris et Mike Pence

Après un premier débat présidentiel houleux la semaine dernière, le vice-président de Donald Trump, Mike Pence, affronte la colistière de Joe Biden, Kamala Harris, mercredi soir à Salt Lake City. Suivez leurs échanges en direct sur notre liveblog.

C'est un débat sous le signe du coronavirus qui est organisé, mercredi 7 octobre à Salt Lake City, en Utah. L'annonce de la contamination de Donald Trump, la semaine dernière, a chamboulé la campagne présidentielle américaine. Les deux colistiers de cette course à la Maison Blanche, le vice-président républicain Mike Pence et la sénatrice démocrate de Californie Kamala Harris, débattront donc séparés par des parois en plexiglas. Dans une Amérique divisée, le symbole est fort.

Les commentateurs espèrent voir un débat plus policé que celui, chaotique, qui a opposé Donald Trump et Joe Biden mardi dernier. Kamala Harris, procureure de carrière, est réputée pour sa répartie et ses piques incisives. Mike Pence, lui, est d'ordinaire plutôt calme est discret. Les deux concurrents parviendront-ils à enfin parler du fond des dossiers qui préoccupent les Américains ? Suivez le choc entre ces deux personnalités que tout oppose sur notre liveblog.

