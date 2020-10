ANALYSE

Les conditions de la libération de Sophie Pétronin et de Soumaïla Cissé dévoilées

Les conditions de libération de Sophie Pétronin, évoquées par Wassim Nasr, spécialiste des mouvements jihadistes. © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Wassim NASR 12 mn

On en sait un peu plus sur les conditions de libération de l'ex-dernière otage française dans le monde, Sophie Pétrinin, et de l'opposant malien Soumaïla Cissé, arrivés jeudi soir à Bamako à bord d'un avion de transport de l'armée malienne. Explications.