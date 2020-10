Hand: Brest ramène un bon match nul de Buducnost

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Les handballeuses brestoises sont allées chercher un bon point du match nul à Podgorica, face aux Monténégrines de Buducnost (22-22), samedi, pour le compte de la 4e journée de la Ligue des champions.

Les coéquipières de Coralie Lassource, meilleure marqueuse côté breton avec 5 buts, ont conservé leur invincibilité cette saison en Ligue des champions après quatre rencontres.

Avec ce match nul, elles partagent la tête du groupe avec Györ (triple tenant du titre) et les Danoises d'Odense, avec 6 points, dans l'attente du match du CSKA Moscou, qui totalise aussi six points, à Dortmund, dimanche.

Les Brestoises avaient commencé leur aventure européenne avec deux victoires contre les Roumaines de Valcea (28-21) et les Allemandes de Dortmund (41-29), et ont enchaîné avec deux matches nuls contre les deux équipes les plus redoutables de leur poule, les Hongroises de Györ (25-25) et de Buducnost (22-22).

Samedi, elles ont tenu le choc défensivement, montrant toutefois quelques lacunes sur le repli face au jeu rapide de Buducnost. En attaque, elles ont laissé échappé quelques occasions, à l'image de la pivot serbe Sladjana Pop-Lazic dans la dernière minute, échouant à inscrire le 23e but du BBH.

En face, Allison Pineau a mis en difficulté ses anciennes coéquipières (elle a évolué à Brest de 2016 à 2019), avec six réalisations, autant que l'ailière droite monténégrine Jovanka Radicevic.

La différence entre les deux équipes s'est faite sur les jets à sept mètres, avec 100% de réussite (4 sur 4) pour Radicevic, alors que l'arrière droite slovène Ana Gros et la pivot Suédoise Isabelle Gullden ont raté les deux tentatives brestoises.

Pour disputer la suite de la compétition, Brest doit prendre l'une des six premières places de son groupe à l'issue des 14 rencontres de la phase de groupes. Les deux premières équipes se qualifient pour les quarts de finale, les quatre autres doivent passer par un barrage d'accession aux quarts.

Buducnost ne compte qu'un seul point, après un début de saison où l'équipe était privée de ses meilleures joueuses, dont Radicevic, testées positives au Covid-19 début septembre.

Brest va recevoir Nantes en championnat de France mercredi, puis Moscou la semaine prochaine pour la 5e journée de la phase de groupes de la C1.

