La Corée du Nord présente un missile balistique intercontinental géant lors d'un défilé militaire

À l'occasion d'un défilé militaire organisé à Pyongyang pour les 75 ans du parti au pouvoir, la Corée du Nord a dévoilé, samedi, un missile balistique intercontinental géant, estimé par les analystes comme étant le "plus gros missile" de ce type "jamais vu à ce jour".

Lors d'un défilé militaire à Pyongyang marquant le 75e anniversaire de la fondation du Parti du travail au pouvoir, la Corée du Nord a présenté, samedi 10 octobre, un missile balistique intercontinental (ICBM) géant, monté pour l'occasion sur un véhicule de transport à 11 essieux.

Selon les spécialistes de la Federation of American Scientists, une ONG scrutant les risques liés au nucléaire, ce missile — le Hwasong-15 —, serait l'un des plus grands missiles balistiques intercontinentaux mobiles routiers (ICBM) au monde s'il devenait opérationnel.

Membre de l'ONG et auteur de "Kim Jong-un and the bomb", Ankit Panda a estimé dans un tweet qu'il s'agissait du "plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour".

Largest *road-mobile* liquid-fueled missile anywhere, to be clear. https://t.co/c4Y43cXOcH — Ankit Panda (@nktpnd) October 10, 2020

Une démonstration de puissance

Lors de cette parade, Kim Jong-un s'est excusé de ne pas avoir pu améliorer la vie quotidienne des Nord-Coréens. "Je suis désolé d'avoir été incapable de payer en retour l'immense confiance que vous avez manifestée", a-t-il déclaré.

Le leader nord-coréen a accusé les sanctions internationales, les typhons et le Covid-19 de l'avoir empêché de tenir ses promesses en matière de croissance économique. "Mes efforts et mon dévouement n'ont pas permis d'améliorer les conditions de vie difficiles de notre peuple"' a-t-il dit.

Les responsables sud-coréens avaient indiqué cette semaine que Kim Jong-un pourrait faire de cet événement une démonstration de puissance "de faible intensité" avant l'élection présidentielle américaine du 3 novembre, alors que les pourparlers avec les États-Unis sur le nucléaire militaire sont au point mort.

Avec AFP et Reuters

