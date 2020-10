Rallye de Sardaigne: Sordo mène devant Ogier et Neuville

Publicité Lire la suite

Alghero (Italie) (AFP)

L'Espagnol Dani Sordo (Hyundai) menait toujours samedi soir le rallye de Sardaigne, 6e manche (sur 8) du Championnat du monde (WRC), devant le Français Sébastien Ogier (Toyota) et le Belge Thierry Neuville (Hyundai).

Ogier et Neuville se sont bagarré toute la journée, mais Ogier a signé quatre temps scratch, contre un seul pour le Belge. Le leader du championnat du monde, le Britannique Elfyn Evans (Toyota), a suivi tout cela de près, mais pas trop, décroché à la 4e place du classement général.

Le sextuple champion du monde français a signé les meilleurs chronos des deux passages dans la spéciale mythique de Monte Lerno (ES7 et ES9), puis Sordo a brillé dans l'ES8 et Neuville dans l'ES10. Mais Ogier a fini en trombe (temps scratch dans l'ES11 et l'ES12) et terminé la journée devant le Belge.

Il reste quatre spéciales à disputer dimanche matin, soit 40 km chronométrés.

Classement général provisoire du Rallye de Sardaigne, samedi soir, après les 12 premières spéciales (ES1 à ES12):

1. Dani Sordo-Carlos del Barrio (ESP/Hyundai i20) 2 h 14:35.5

2. Sébastien Ogier-Julien Ingrassia (FRA/Toyota Yaris) à 27.4

3. Thierry Neuville-Nicolas Gilsoul (BEL/Hyundai i20) à 28.9

4. Elfyn Evans-Scott Martin (GBR/Toyota Yaris) à 58.4

5. Teemu Suninen-Jarmo Lehtinen (FIN/Ford Fiesta) à 1:06.9

6. Ott Tänak-Martin Järveoja (EST/Hyundai i20) à 2:25.3

7. Pierre-Yves Loubet-Vincent Landais (FRA/Hyundai i20) à 3:37.0

...

Meilleurs temps dans les épreuves spéciales: Sordo 5 (ES2, ES4, ES5, ES6, ES8), Ogier 4 (ES7, ES9, ES11, ES12), Neuville 1 (ES10), Suninen 1 (ES1), Evans 1 (ES3).

