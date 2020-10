Golf: victoire de Hatton au PGA anglais, Pérez 2e

Publicité Lire la suite

Londres (AFP)

L'Anglais Tyrrell Hatton, 15e joueur mondial, a réalisé un rêve d'enfant en remportant dimanche le PGA Championship du circuit européen, sur le parcours de Wentworth.

Hatton a terminé par une carte de 67 et un score total de 269, à 19 coups sous le par, et avec quatre coups d'avance sur le Français Victor Pérez.

Cette 5e victoire sur le circuit européen pour Hatton, membre de l'équipe d'Europe de Ryder Cup, va lui permettre de rentrer lundi, pour la première fois de sa carrière, dans le Top 10 mondial, deux jours avant son 29e anniversaire.

"C'est incroyable", a réagi Hatton sur Sky Sports. "C'était l'un des objectifs de ma carrière, de gagner ici, donc je suis un peu triste de ne pas avoir pu le faire en public, mais c'est quand même génial".

Hatton avait remporté le Arnold Palmer Invitational en mars aux Etats-Unis, avant le confinement provoqué par la pandémie de coronavirus.

Parti avec trois coups d'avance, il s'est retrouvé à égalité avec Pérez au bout de quatre trous, le Français ayant débuté ce 4e et dernier tour par un birdie au 2 et un eagle au 4. Hatton s'est bien repris, Pérez a égaré un drive sur le 17 et l'Anglais a raflé la mise, soit 957.000 euros pour quatre jours de travail.

Vainqueur du Masters 2018, l'Américain Patrick Reed a terminé sa journée par un eagle au 18, comme samedi, synonyme de 3e place à -14, ex-aequo avec l'Anglais Andy Sullivan, 65 dimanche, meilleur score du jour.

Classement final du PGA Championship comptant pour le circuit européen, sur le parcours de Wentworth (Angleterre):

1. Tyrrell Hatton (ENG) -19 (66-67-69-67)

2. Victor Pérez (FRA) -15 (69-66-70-68)

3. Patrick Reed (USA) -14 (70-68-68-68)

. Andy Sullivan (ENG) -14 (71-69-69-65)

5. Ian Poulter (ENG) -13 (69-70-68-68)

6. Eddie Pepperell (ENG) -12 (67-70-70-69)

7. Matthew Fitzpatrick (ENG) -11 (67-65-76-69)

. Joachim B. Hansen (DEN) -11 (68-67-70-72)

. Renato Paratore (ITA) -11 (73-69-68-67)

10. Martin Kaymer (GER) -10 (73-68-69-68)

...

13. Shane Lowry (IRL) -9 (67-65-74-73)

. Tommy Fleetwood (ENG) -9 (71-68-67-73)

18. Lee Westwood (ENG) -8 (70-71-71-68)

27. Matthieu Pavon (FRA) -5 (71-73-71-68)

32. Victor Dubuisson (FRA) -4 (72-71-71-70)

© 2020 AFP