Covid-19 en France : plus de 1 500 patients en réanimation, un record depuis le 27 mai

À deux jours d'une nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron, le nombre de personnes soignées dans un service de réanimation après une contamination au Covid-19 a franchi lundi le cap des 1 500, selon les autorités sanitaires. Par ailleurs, 96 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures.

Publicité Lire la suite

Le nombre de patients traités en réanimation en France a franchi lundi 12 octobre le seuil des 1 500, une première depuis le 27 mai dernier, montrent les données publiées par les autorités sanitaires.

L'Hexagone a par ailleurs enregistré 8 505 nouveaux cas de contamination en 24 heures, loin des records des derniers jours, avec près de 27 000 cas enregistrés samedi. Le chiffre du lundi n'est toutefois pas représentatif en raison de la fermeture des laboratoires le week-end. Le total de cas d'infection au nouveau coronavirus s'établit ainsi à 743 779 depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de morts en 24 heures liés au Covid-19 est lui fortement à la hausse, avec 96 nouveaux décès, pour un total de 32 825 morts.

Pour le Premier ministre, l'envolée des nouveaux cas positifs et la saturation qui guette les hôpitaux, surtout en Île-de-France où le taux d'occupation des services de réanimation dépasse les 42 %, imposent "de façon extrêmement claire" la mobilisation de chacun.

Ce matin, je demande solennellement aux Français un acte de solidarité : à l'égard de nos compatriotes les plus vulnérables, bien sûr, mais aussi envers nos soignants et l'ensemble du personnel hospitalier.#8h30FranceInfo pic.twitter.com/Nuz1h8y5y9 — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 12, 2020

Le président de la République doit s'exprimer sur ce point à 19 h 55 mercredi après un conseil de défense consacré à l'examen de la situation sanitaire.

De nouvelles restrictions envisagées

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a d'ores et déjà affirmé dans la journée qu'il "pourrait y avoir des mesures supplémentaires" pour lutter contre l'expansion de l'épidémie de coronavirus dans les villes les plus touchées, refusant toutefois d'en dire plus pour l'instant.

"Oui, à un moment donné, il faudra prendre des mesures supplémentaires si la circulation que nous constatons ces derniers jours encore se confirme et s'accélère encore", a-t-il expliqué sur RTL, interrogé sur les villes où le virus circule très vite, comme Paris.

"Oui, il pourrait y avoir des restrictions supplémentaires", a-t-il répété, en réponse à une question sur un éventuel nouveau tour de vis pour les commerces, les bars et les lieux publics. "Maintenant, je ne peux pas vous faire les annonces, ce n'est d'ailleurs pas mon rôle de les faire", a ajouté Gabriel Attal.

Avec Reuters et AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne