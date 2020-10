À Lesbos, un nouveau camp accueille les migrants après l'incendie de la Moria

Érigé à la hâte après l'incendie du camp sordide de Moria, début septembre, sur l'île de Lesbos, en Grèce, le nouveau camp Kara Tepe doit accueillir près des 13 000 occupants de la "jungle", qui se sont retrouvés sans abri.

Publicité Lire la suite

Près de 12 700 demandeurs d'asile se sont retrouvés sans abri lorsque le camp de Moria, sur l'île de Lesbos, en Grèce, a été incendié dans la nuit du 8 septembre.

"Ma maison était là-bas. Cette nuit là, tout a brulé, partout. Je suis revenu pour récupérer ces couvertures", raconte un homme.

Hatifa habitait à l'extérieur du périmètre officiel du camp, dans les champs d'oliviers. une zone illégale surnommé la jungle. La nuit de l'incendie, elle s'est retrouvée à la rue avec ses deux jeunes enfants, un garçon de trois ans et demi et un bébé de neuf mois. Fuyant les flammes, cette migrante afghane n'a rien pu prendre : "Mon bébé est né ici dans le camp et l'hiver dernier, il a failli mourir de froid."

"J'ai erré durant deux semaines, J'ai dormi dans la rue avec deux jeunes enfants pendant cinq ou six jours. Ils nous ont forcé à entrer dans le nouveau camp qui n'a même pas de toilettes, il n'y a pas de sanitaires, je suis obligée de laver les enfants dans la mer à l'eau salée", explique-t-elle.

La municipalité procède au nettoyage de la zone. Il s'agit d'un vaste chantier. Pour ces habitants du village de Moria, l'incendie a été le dénouement brutal de cinq années de crise migratoire vécues en première ligne. Au plus fort de la crise, il y a eu plus de 20 000 migrants bloqués au camp de Moria, sur une île de Lesbos qui compte 85 000 habitants. Aujourd'hui, ni les locaux, ni les migrants ne veulent voir un nouveau Moria sortir de terre.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne