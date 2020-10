Coronavirus: le point sur la pandémie

Publicité Lire la suite

Paris (AFP)

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin: essai américain suspendu -

Le groupe pharmaceutique Johnson & Johnson annonce la suspension de son essai clinique d'un vaccin contre le Covid-19, l'un des participants étant tombé malade.

Cette suspension entraîne la fermeture du système d'inscriptions en ligne pour recruter des participants dans le cadre de la phase 3 de l'essai, tandis que le comité indépendant pour la sécurité des patients a été saisi.

- Dépistage massif en Chine -

- L'Italie resserre la vis -

L'Italie annonce de nouvelles mesures de restriction dans l'espace public et privé : interdiction aux bars et restaurants de servir des clients non assis après 21H00, interdiction des fêtes et célébrations, interdiction des sports de contact entre amis et des voyages scolaires, limitation à six personnes du nombre d'invités à domicile, limitation des mariages et des baptêmes à 30 personnes.

Le rythme des contaminations a doublé en Italie au cours de la semaine écoulée, avec environ 4.600 cas par jour, contre 2.300 cas quotidiens la semaine précédente.

- Restrictions de voyage dans l'UE -

Les 27 adoptent des critères communs (non contraignants) pour coordonner les restrictions de voyage dans l'Union européenne. Sera publiée chaque semaine une carte de la situation de l'ensemble des pays de l'Union au niveau régional, avec un code couleurs commun en fonction du niveau de risque d'une zone.

Les voyageurs venant d'une zone à risque peuvent se voir imposer à l'arrivée une quarantaine et/ou un dépistage.

- Le gouvernement britannique critiqué -

L'exécutif britannique est critiqué pour avoir ignoré la recommandation de ses experts scientifiques d'imposer immédiatement un court confinement dès septembre pour stopper la propagation du nouveau coronavirus, qui est repartie en flèche au Royaume-Uni.

Le gouvernement s'était alors contenté de demander aux Britanniques de télétravailler autant que possible.

- Plus de 1,08 million de morts -

La pandémie a fait plus de 1,081 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT. Quelque 37,9 millions de cas ont été officiellement comptabilisés, dont plus de 26,1 millions ont été guéris.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (215.089), devant le Brésil (150.689), l'Inde (109.856), le Mexique (83.945) et le Royaume-Uni (42.875).

- Record de morts en Russie -

La Russie a enregistré 244 décès officiellement dus au nouveau coronavirus en 24 heures, un record depuis le début de l'épidémie dans le pays qui fait face à une résurgence de la maladie.

Certains critiques jugent cependant le nombre de décès russes sous-estimé, la Russie ne comptant que les cas où la maladie du Covid-19 est considérée comme la cause principale du décès.

- Deux équipes se retirent du Giro -

Deux équipes, Mitchelton et Jumbo-Visma, se retirent du Tour d'Italie avant le départ de la 10e étape, à cause de cas de Covid-19 au sein de leur encadrement ou de leur effectif.

Huit résultats positifs ont été détectés, dans cinq équipes.

