Tour d'Italie: Arnaud Démare force 4 au sprint  

Publicité Lire la suite

Rimini (Italie) (AFP)

Le sprint est son domaine exclusif dans le Giro 2020: le champion de France Arnaud Démare a gagné pour la quatrième fois, mercredi à Rimini (est), à l'arrivée de la 11e étape.

Premier Arnaud Démare, deuxième Peter Sagan. Pour la troisième fois, l'ordre d'arrivée a tourné en faveur du Picard de l'équipe Groupama-FDJ qui s'est imposé face au Slovaque par un demi-vélo d'écart.

Mieux, les quatre sprints massifs ont donné le même vainqueur, le premier Français depuis Bernard Hinault en 1982 à gagner quatre étapes sur une même édition du Giro. A la différence près que le champion breton s'était aussi adjugé le classement final.

"Aujourd'hui, c'était un sprint parfait", s'est réjoui Démare après son 14e succès de l'année, le 75e de sa carrière.

Son équipe a pourtant perdu deux coureurs, Benjamin Thomas et le Néerlandais Ramon Sinkeldam. Mais elle a su s'adapter derrière son chef de file, rayonnant de confiance dans la saison de son plein épanouissement à l'âge de 29 ans.

"Les jeunes (Kilian Frankiny, Simon Guglielmi) ont fait un gros boulot pour revenir sur l'échappée", a détaillé Démare à propos de l'échappée de cinq coureurs lancée peu après le départ des 182 kilomètres. Le Belge Sander Armée, son dernier rescapé, a tenu bon jusqu'à 6 kilomètres de l'arrivée, à l'approche de Rimini, la ville du "maestro" du cinéma Federico Fellini.

"Les gars ont été un peu débordés à l'entrée de la ville. Mais ils ont remonté petit à petit, virage après virage. Ensuite +Kono+ (Konovalovas) a fait un travail exceptionnel", a expliqué le champion de France qui a rendu hommage aussi à l'Australien Miles Scotson et, bien sûr, à son "lanceur" italien Jacopo Guarnieri qu'il a longuement étreint après l'arrivée.

- Un sprint décollé ! -

"Le plus dur a été fait aux 2 kilomètres quand on est remonté en bonne position. Après, on a mis en route, le train était lancé. On était vraiment en très bonne position, ce qui a permis à Jacopo de faire son effort aux 400 mètres, il a été encore plus explosif qu'à l'habitude", a estimé Démare.

Le Français a même pu livrer, comme sur la piste, un sprint décollé, c'est-à-dire laisser un petit écart derrière un autre coureur pour tirer profit ensuite de l'aspiration.

Au classement par points, symbolisé par le port du maillot cyclamen, Démare a repris de l'avance sur Sagan, qui s'était rapproché après son spectaculaire numéro de mardi sur les routes menant à Tortoreto. Il a porté son avance à 36 points sur le Slovaque, son seul rival. Le troisième (Filippo Ganna) pointe à... 169 points du Français.

Le classement général, toujours mené par le Portugais Joao Almeida, est resté inchangé après cette étape de plaine, portée le plus souvent par un vent favorable le long de l'Adriatique, à près de 45 km/h de moyenne, jusqu'à Rimini, où le Giro n'était plus arrivé depuis soixante ans.

Jeudi, le parcours de la 12e étape reprend des routes accidentées, avec cinq ascensions répertoriées dans l'arrière-pays de Romagne, de la cyclo-sportive des "Nove Colli".

Le départ et l'arrivée sont programmés à Cesenatico, la ville du "Pirate" Marco Pantani, le vainqueur du Giro et du Tour 1998 qui a trouvé une mort tragique, par overdose, le 14 février 2004, jour de la Saint-Valentin, à Rimini.

© 2020 AFP