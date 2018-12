À L'AFFICHE !

Rupert Everett : "Oscar Wilde, c'est le Christ des homosexuels"

France 24

Dans ce numéro d'"À l'Affiche !", Louise Dupont rencontre l'acteur, réalisateur et scénariste britannique Rupert Everett à l'occasion de la sortie de son premier long-métrage, "The Happy Prince", consacré à l'écrivain Oscar Wilde. Il parle de son expérience derrière la caméra, sa première, de son rapport avec Wilde et de l'homosexualité et du génie littéraire de ce dernier.